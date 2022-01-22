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【快訊】台灣指揮中心證實1/22晚間新增1確診　圓山飯店女廚師Ct值13

▲圓山飯店證實，飯店內地下室西點廚房的廚師今天上午接獲家中有人確診消息，與個案接觸過的同事快篩均陰性，也進行環境清消。▲為保障客人的健康及權益，圓山飯店已立即通知所有客人相關訊息，可取消訂位，如已付費者可全額退款，目前等候指揮中心的指示進行後續作業。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/22 21:14
圖為台北圓山飯店為展現台灣感謝美國贈送武漢肺炎疫苗的心意，6月20日晚間在外牆點亮燈光，用愛心圖案傳達對美方的感謝。(中央社檔案照)

圖為台北圓山飯店為展現台灣感謝美國贈送武漢肺炎疫苗的心意，6月20日晚間在外牆點亮燈光，用愛心圖案傳達對美方的感謝。(中央社檔案照)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）外傳圓山飯店1名廚師確診，指揮中心22日晚間證實此消息，個案為本國籍20多歲女性，昨(1/21) 出現咳嗽症狀，今天採檢陽性，Ct值13，相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行，詳情明天記者會將說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市今天才出現1名婦人被高雄返家的兒子傳染，晚間又傳出圓山飯店也有員工確診消息。

圓山飯店執行副總經理陳愷璜晚間在臉書證實，飯店內地下室西點廚房的廚師今天上午接獲家中有人確診消息，這名廚師經採檢後確診，與個案接觸過的同事快篩均陰性，也進行環境清消。

台北市衛生局今天稍早針對傳聞表示，正在疫調與匡列中，衛生局指出，中央尚未公布案號，北市正在疫調與匡列中，詳情須等中央說明。

中央社引述圓山大飯店提供的說明，位於地下室西點廚房的廚師上午接獲家人通報，家中有人確診，主管立即安排廚師到醫院進行PCR檢測，呈現陽性確診並已住院。

圓山大飯店說，和這名廚師接觸過的同事都已進行快篩，皆呈現陰性，飯店隨即主動通報中央流行疫情指揮中心，也同步進行環境全面清消。

圓山大飯店表示，雖然確診同仁為西點廚房師傅，但為保障客人的健康及權益，已立即通知所有客人相關訊息，可取消訂位，如已付費者可全額退款，目前等候指揮中心的指示進行後續作業。
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