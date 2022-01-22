【Omicron還有妹妹】高雄一家3口染菲律賓株　台灣指揮中心: 目前本土166例症狀皆似感冒•多輕症或無症狀

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天(22日) 說明，1月3日截至昨天(1/21) 的166例本土個案，皆為無症狀或輕症，無中重症患者；最常見喉嚨症狀、咳嗽、發燒與流鼻水，皆與感冒類似。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，從桃園、雙北、新竹到高雄等縣市，都傳出群聚疫情。

中央流行疫情指揮中心公布，自1月3日公布首例桃園機場清潔員染疫以來，截至昨天公布的166例本土個案，為95女71男，年齡主要介於20至50歲，但也有孩童與70歲以上長者。

羅一鈞表示，166名患者中，並無中重症患者，皆為輕症或無症狀，其中46人無症狀、120人輕症。

羅一鈞說，初步疫調顯示主要常見症狀以喉痛、喉癢與喉乾等喉嚨症狀占大宗，占55%，其次為咳嗽占42%，發燒占27%，流鼻水占15%，都像是一般感冒症狀，有個案也誤以為自己感冒，直接至耳鼻喉科或小兒科診所就診。

羅一鈞提醒，有症狀者務必要注意有無相關足跡重疊或接觸史，而醫師診治感冒病患時也務必提高警覺，除了自身防護外，也要轉診到指定採檢院所，民眾就醫也要戴口罩或者自行用家用快篩確定是否染疫，不要輕忽。

至於高雄港區爆發群聚疫情，指揮中心22日公布, 高雄港一家3口個案都檢出Omicron菲律賓株（BA.2），與目前為止其他傳播鏈都不相同, 是國內新的病毒株。這種病毒株被英國媒體戲稱「Omicron的妹妹」(Omicron’s sister)，是第8條Omicron本土傳播鏈。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，今天本土個案增82例，其中桃園亞旭廠增64例、高雄港相關增15例，另有3例零星病例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今下午在疫情記者會中表示，高雄港確診個案鳳山一家3口病毒基因定序皆檢出Omicron的菲律賓株（BA.2），為本土Omicron第8條傳播鏈。

羅一鈞解釋，Omicron菲律賓株（BA.2）是亞型，大多在菲律賓、南亞跟少數歐洲入境旅客身上發現，先前染疫的桃機防疫人員也是這種病毒株，但兩者序列並非完全相同, 也未往外擴散。

桃園近日新增2例有大湳市場足跡的COVID-19確診病例（案18135、案18154），個案為一對母女，女兒在太陽能公司上班，至今感染源不明，但其中一人的序列上看來, 有可能是機場傳染鏈。

先前已有6條傳播鏈

指揮中心19日曾說，到當天為止, 國內共有6條本土Omicron傳播鏈，但僅桃園機場的疫情仍在發展中，其餘5起均為獨立事件，將持續比對完整定序釐清感染源。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情延燒，本土確診者幾乎全部感染Omicron變異株。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中表示，根據最新病毒基因定序結果，國內共有6條本土Omicron傳播鏈，範圍遍及桃園機場(NO.1)、防疫計程車司機(NO.2) 、機場採檢人員(NO.3) 、2家北市聯醫(NO.4 & NO.5)、亞東醫院(NO.6)。

羅一鈞說，19日新增的25例確診個案定序結果，大多都是桃機群聚衍生出來的個案，目前桃機清潔人員、西堤、聯邦銀行到校園的個案都檢出同樣序列的Omicron變異株，也是目前唯一仍在發展當中的傳播鏈。

他指出，另外5起獨立事件，看來都沒有再往外傳播，

▲其中機場防疫計程車司機（案17240）是被搭車確診者傳染；

▲另一名負責唾液採檢區的機場防疫人員（案17928）病毒序列為東南亞病毒株。

▲羅一鈞說，18日又有一名家住基隆的防疫計程車司機確診（案18020），目前正在將基因定序和曾載過的確診者進行比對，結果明天也會出爐。

▲在醫院方面，北市聯醫2處院區是彼此獨立的事件，病毒序列都不相同，研判護理師應該是被照顧的確診者傳染；

▲亞東醫院染疫護理師的病毒序列19日也出爐，與前面所有本土疫情都不同，初步研判病毒來自歐美，正在和院內收治的個案進行比對。