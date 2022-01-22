菲國大選小馬可仕傳網軍造勢 推特介入刪300帳號

菲律賓總統候選人小馬可仕（Bongbong Marcos）身陷推特網軍造勢風波。（圖／美聯社） 菲律賓總統候選人小馬可仕（Bongbong Marcos）身陷推特網軍造勢風波。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）菲律賓5月迎來總統大選，呼聲最高候選人小馬可仕（Bongbong Marcos）風波不斷，推特今（22）日表示，已暫停數百個小馬可仕支持者帳號，這些帳戶違反平台操作與垃圾信件政策。

已故強人之子小馬可仕與現任總統杜特蒂女兒、現職達沃市長的薩拉（Sara Duterte Carpio）搭檔參選。最近民調顯示，小馬可仕以巨大優勢領先包含現任副總統羅貝多（Leni Robredo）在內的競爭對手。

先前他曾因稅務問題被定罪，因此被提出選舉資格失效的訴願，17日菲律賓選舉委員會予以駁回，讓他安全下莊，現又捲入網軍造勢的風波。

菲律賓獨立新聞網站《拉普勒》（Rappler）18日指出，小馬可仕試圖以一些新創建的帳號搶奪推特上的發言權。

《法新社》報導，推特22日在一份聲明中指出，已審查了《拉普勒》文章中所提及的帳戶與標籤，有逾300個帳戶因違反該平台的操作與垃圾信件政策，遭到移除。推特表示，其中大部分用戶在拉普勒報導發表後已經被刪除，調查正在進行中。

報導指出，菲律賓人是全世界最重度使用社交媒體最多的人口之一，該國已成為假新聞的關鍵戰場。推特提及，隨著菲國大選五月登場，「我們對識別跟消除針對選舉的可疑訊息活動保持警惕」。

推特也說明，透過帳戶分享政治內容或透過標籤召集人們倣傚是被允許的，除非這些帳戶是假的、有酬庸的或是機器人帳號，「在本案中我們並未看到確切證據」。

小馬可仕的發言人羅德里格斯（Vic Rodriguez ）則表示，「無法確認」所有被停權的帳戶都是屬於小馬可仕的支持者。

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