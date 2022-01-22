讓14個家庭暖心過好年！新北攜手大遠百　募購年菜捐學校社工師實物銀行

年關將近，新北市昨（21）日在板橋大遠百「 暖心公益愛的串連-年菜募資活動」受贈感恩會， 由教育局主任秘書丁雅君代表市府致贈感謝狀給板橋大遠百襄理張文 葵。感謝愛心企業看見孩子的困難與需要，發起這次公益募捐活動， 在兩週內募集5萬多元的愛心捐款，採購應景年菜和禮盒， 近日將發送給14個需要幫助的家庭與學子， 一起平安祥虎溫馨過好年。

新北市教育局表示，新北市2016年全國首創唯一設立於校園裡的學校社工 師實物銀行，學校社工師依據服務個案狀況， 為孩子提出例行性物資申請和發放，解決學生與家庭的急迫性需求。 另也擇重要節日，透過各種資源網絡募集物資，例如去(2021)年 9月份募集1,284份開學禮包，提供孩子食物、 文具及口罩等防疫用品，本月上旬也募集了500床冬被讓孩子過暖 冬，給服務個案家庭社會受到溫暖的關懷。

今年過年前，教育局與板橋大遠百合作，企劃「暖心年菜」 來照顧弱勢家庭，在熙來攘往的美食街張貼宣傳海報， 讓民眾逛街不忘隨手做公益， 募得捐款全數捐給新北市學校社工師實物銀行， 提供採購冷凍年菜和餅乾禮盒。

雖然在疫情威脅下，不少家庭經濟受到影響，在兩週內募集到5萬多 元的愛心捐款。其中多數是愛心民眾的小額捐款， 令人感動的是有一位熱心的民眾看到是要給弱勢孩童的， 二話不說立刻就慷慨捐出2萬元， 將溫暖與愛傳遞到需要幫助的家庭。

中正國中學生小文(化名)的父親因平日在外地打工， 通常都很儉省地獨自用餐，營養可能也不夠均衡。 透過這次愛心活動，孩子能在過年時與爸爸享用年夜飯， 享受寶貴親子互動，這對小文來說， 是件一直以來殷殷期盼的幸福時光。

學校社工師林佳怡表示， 在陪同小文搭車到板橋大遠百來領取年菜禮盒的過程中， 透過機會教育讓他學習如何搭車拓展生活經驗。 最後看到孩子拎著豐盛的年菜禮盒，期待趕快回家的開心表情， 真的是令自己感動的畫面!

教育局長張明文表示，寒假及年節來臨， 新北市學校社工師仍持續用心服務個案。 透過引進資源滿足基本生活需求， 更能細緻地藉由服務歷程教導孩子兼顧健康與多元學習， 培育生活自理的能力。這次愛心滿盈的暖心年菜，讓社會暖暖關懷扶持、 陪伴著有需要的孩子，更傳遞溫暖到家庭中， 這份義舉讓新北孩子在年節前夕感受到滿滿幸福。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供