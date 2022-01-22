5R覺醒•資收創意超展開成果發表 7組大學生腦力激盪爭「金獎」

新北市環保局2021大專院校創意徵選「5R覺醒• 資收創意超展開」於今(22)日進行決賽成果發表會， 由進入複選階段、充滿熱血與創意的7組大學生團隊， 分享各自對於環保5R的創意發想理念， 並邀請產官學界環保代表共襄盛舉，一同欣賞及點評環保方案活動， 成果發表會最後由「大衣新生」隊榮獲金獎、「庫剩食」 隊榮獲銀獎、「衣衣不捨」隊及「那肯定是沒問題的」隊榮獲銅獎， 分別可獲得新臺幣3萬元、2萬元及1萬元獎金。

朱益君副局長表示，環保意識逐漸普及，淨零碳是環境永續的目標， 如何減少廢棄也是重要的一環， 氣候變遷所造成的問題也引起年輕人的危機感， 也讓許多大學生主動關注起源頭減量及資源回收方面的環保議題， 這次希望透過創意徵選，邀請大學生與三五好友一起腦力激盪、 發揮創意，提出解決方案改善生活環境中面臨的環保問題。

環保局說明，「5R覺醒•資收創意超展開」創意徵選活動是以「 資收分類」及「源頭減量」為主軸，藉由融合垃圾減量原則，包含R educe減量、Reuse重複使用、Repair維修、Ref use拒絕及Recycle回收等5R， 讓參賽者發揮創意提出環保方案。而徵選競賽活動分為兩階段進行， 第一階段共有29組參賽者提案，後由環保局組成的評審委員小組， 選出7組入圍者進入複選， 而進入第二階段複選的參賽者將創意發想行動化， 並將執行過程拍攝剪輯為成果影片。

今(22)日的成果發表會上， 參賽團隊各自發表創意提案如何解決生活中的環保難題， 包含一次性餐具以租代購的減量方式、 舊衣新穿及剩食再利用等創意，將大學生生活中常遇到的狀況， 與同儕腦力激盪發想出充滿創意與趣味的解決方案， 希望未來能引領校園實踐環保的風潮。

環保局表示，這次的活動特別邀請到寶島淨鄉團創辦人林藝、 廢青不廢創辦人楊芳宜、新世代網紅阿順、 宜蘭大學環境工程學系教授李元陞， 並與環保局簡任技正孫忠偉組成評審委員會， 藉由產官學界不同角度與參賽者互動， 點評參賽者們對於環保的認知、創意及行動是否符合實際需求。

環保局還說，這次發表會開場由網紅阿順以環保博士的角色帶來自創的「 環保之歌」，創作靈感來自於透過街頭快閃資源回收分類活動， 以不同種類的資源回收桶代表不同音符， 利用民眾丟垃圾時收集音符組成旋律，一起創作出獨一無二的「 環保之歌」，發表會現場和大家一起唱出「做環保，你做得到， 大家都不能少」。

活動決賽結果由清華大學吳姵儀、王姿云、陳昱儒、黃子軒、 曾俊維同學組成「大衣新生」隊以「NTHU ECORENT你租了嗎？」提案獲得金獎；清華大學張庭嫣、 張舒晴、劉宇凡、林禾雅、陳釆葳同學組成「庫剩食」隊以「Foo dDiscover」提案獲得銀獎；台北大學張懷予、 高雄師範大學林子琦、高雄大學陳思翰及黃俞璇同學組成「 衣衣不捨」隊以「衣二衫」提案獲得銅獎，以及清華大學范祐誠、 張奇硯、林坤暉、廖郡凌同學組成「那肯定是沒問題的」隊以『「 熊玻幣」-國立清華大學環保容器租借方案』提案並列銅獎， 並分別獲得3萬元、2萬元及1萬元的獎勵獎金。

環保局強調，環境保護不是個人的事情， 必須依靠大家的努力才能達成，透過這次的創意徵選活動， 希望學生們進行環保創意腦力激盪並將其落實， 也提高同齡層的環保意識，而大學生的創意潛力無限， 在現今資訊化的時代裡，要讓創意實現並非難事， 但要如何傳達源頭減量及資源回收的重要性， 就是一門值得深思的課題。