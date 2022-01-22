5R覺醒•資收創意超展開成果發表 7組大學生腦力激盪爭「金獎」

新北市環保局2021大專院校創意徵選「5R覺醒•資收創意超展開」於今(22)日進行決賽成果發表會，由進入複選階段、充滿熱血與創意的7組大學生團隊，分享各自對於環保5R的創意發想理念，並邀請產官學界環保代表共襄盛舉，一同欣賞及點評環保方案活動，成果發表會最後由「大衣新生」隊榮獲金獎、「庫剩食」隊榮獲銀獎、「衣衣不捨」隊及「那肯定是沒問題的」隊榮獲銅獎，分別可獲得新臺幣3萬元、2萬元及1萬元獎金。
朱益君副局長表示，環保意識逐漸普及，淨零碳是環境永續的目標，如何減少廢棄也是重要的一環，氣候變遷所造成的問題也引起年輕人的危機感，也讓許多大學生主動關注起源頭減量及資源回收方面的環保議題，這次希望透過創意徵選，邀請大學生與三五好友一起腦力激盪、發揮創意，提出解決方案改善生活環境中面臨的環保問題。
環保局說明，「5R覺醒•資收創意超展開」創意徵選活動是以「資收分類」及「源頭減量」為主軸，藉由融合垃圾減量原則，包含Reduce減量、Reuse重複使用、Repair維修、Refuse拒絕及Recycle回收等5R，讓參賽者發揮創意提出環保方案。而徵選競賽活動分為兩階段進行，第一階段共有29組參賽者提案，後由環保局組成的評審委員小組，選出7組入圍者進入複選，而進入第二階段複選的參賽者將創意發想行動化，並將執行過程拍攝剪輯為成果影片。
今(22)日的成果發表會上，參賽團隊各自發表創意提案如何解決生活中的環保難題，包含一次性餐具以租代購的減量方式、舊衣新穿及剩食再利用等創意，將大學生生活中常遇到的狀況，與同儕腦力激盪發想出充滿創意與趣味的解決方案，希望未來能引領校園實踐環保的風潮。
環保局表示，這次的活動特別邀請到寶島淨鄉團創辦人林藝、廢青不廢創辦人楊芳宜、新世代網紅阿順、宜蘭大學環境工程學系教授李元陞，並與環保局簡任技正孫忠偉組成評審委員會，藉由產官學界不同角度與參賽者互動，點評參賽者們對於環保的認知、創意及行動是否符合實際需求。
環保局還說，這次發表會開場由網紅阿順以環保博士的角色帶來自創的「環保之歌」，創作靈感來自於透過街頭快閃資源回收分類活動，以不同種類的資源回收桶代表不同音符，利用民眾丟垃圾時收集音符組成旋律，一起創作出獨一無二的「環保之歌」，發表會現場和大家一起唱出「做環保，你做得到，大家都不能少」。
活動決賽結果由清華大學吳姵儀、王姿云、陳昱儒、黃子軒、曾俊維同學組成「大衣新生」隊以「NTHU ECORENT你租了嗎？」提案獲得金獎；清華大學張庭嫣、張舒晴、劉宇凡、林禾雅、陳釆葳同學組成「庫剩食」隊以「FoodDiscover」提案獲得銀獎；台北大學張懷予、高雄師範大學林子琦、高雄大學陳思翰及黃俞璇同學組成「衣衣不捨」隊以「衣二衫」提案獲得銅獎，以及清華大學范祐誠、張奇硯、林坤暉、廖郡凌同學組成「那肯定是沒問題的」隊以『「熊玻幣」-國立清華大學環保容器租借方案』提案並列銅獎，並分別獲得3萬元、2萬元及1萬元的獎勵獎金。
環保局強調，環境保護不是個人的事情，必須依靠大家的努力才能達成，透過這次的創意徵選活動，希望學生們進行環保創意腦力激盪並將其落實，也提高同齡層的環保意識，而大學生的創意潛力無限，在現今資訊化的時代裡，要讓創意實現並非難事，但要如何傳達源頭減量及資源回收的重要性，就是一門值得深思的課題。