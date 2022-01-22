臺灣土地銀行推動全面行動支付 與臺中市政府共創行動經濟效益

隨著數位經濟發展，行動支付已成為全球趨勢，為加速臺中市行動支付普及率，臺中市政府於2021年起廣邀各大支付業者共同參與「行動支付倍增計畫」，並於今(2022)年1月21日舉辦成果發表會。臺灣土地銀行配合本計畫全力推展，協助臺中市在地店家建置「台灣Pay」行動支付工具進行收款，並提供店家完善之教育訓練，不僅加速結帳流程、交易確實有保障，在疫情期間，店家可避免透過鈔票產生疫情傳染之風險，行動支付成為最佳防疫利器。

臺中市政府以「行動支付樣樣齊 台中作伙大探吉」為計畫主題，土地銀行配合此次計畫，祭出優惠回饋，結合「台灣Pay」於110年推出【刷台灣Pay逛Tiger City 消費回饋樂無比】、【台灣Pay暢遊麗寶樂園 掃碼送您200元】等行銷活動，以使用者回饋方式，提升店家及消費者使用行動支付意願，共創整體行動經濟效益。截至目前臺中市政府與各支付業者已輔導超過2,000家店家申辦，帶動整體行動支付消費金額累計逾新臺幣5億元。

為擴大行動支付普及率，土地銀行持續推展「台灣Pay」 QR Code業務，致力擴增民眾使用場景，提供民眾多元的支付環境。民眾使用土地銀行等八大公股行庫之台灣Pay金融卡/帳戶掃碼消費，除了享2%等值紅利點數回饋外，還可以不定期在知名連鎖店家或商圈另享10%~20%加碼回饋，希望透過優惠活動，提升防疫期間數位化消費，同時一起挺店家，達到刺激消費，攜手振興經濟。

土銀表示，今年底前使用「台灣Pay」行動轉帳，還享有免收手續費優惠。

土地銀行積極布局金融科技發展，深耕數位金融領域，持續在各種場域中導入數位金融服務，在疫情期間推動零接觸服務，鼓勵消費者使用「台灣Pay」消費以阻斷病毒傳播鏈，因此致力於推廣店家導入台灣Pay掃碼交易打造行動支付場景，近二年度在財金公司「收單展店競賽」中多次獲得第一名殊榮。此外土地銀行以使用者為中心的設計理念，推出新版行動銀行App，搭上現今宅經濟潮流，讓客戶不用臨櫃，一樣能得到完美的服務，土地銀行不斷創新並提供多元數位金融服務，為顧客創造更美好的數位金融樣貌