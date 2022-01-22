高雄中島區劃定風險區3階段篩檢•旗津3里設站普篩　台灣港務公司在34號碼頭成立緊急應變中心

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情持續擴大，市長陳其邁今天(22日) 下午宣布中島商港區劃定為風險區進行3階段篩檢，旗津3里也設篩檢站普篩，估約6000人。

此外為因應高雄港船舶維修人員登船維修染疫，台灣港務公司今天（22日) 在中島商港區34號碼頭成立緊急應變中心。交通部常次祁文中一早南下坐鎮，提出加強登船人員防護設備等5點指示。

針對高雄今天新增14人確診，且其中12例是跟新光輪有關的群聚感染，市長陳其邁下午在防疫會議中宣布，只要是進出中島商港區44號碼頭跟34號管制站所有人員全部都會匡列採檢，昨天已匡列3600到3800進出人員篩檢。

陳其邁也說，由於中島商港區仍屬風險較高區域，市府已將區域劃定為風險區，陸續會再進行3階段篩檢。第1階段是PCR篩檢，3天後第2次篩檢，再3天後進行快篩，盼以擴大篩檢揪出確診個案。

他指出，市府已經跟交通部建議，中島商港區相關工作人員必須進行加強健康管理，例如用餐需嚴守距離2公尺、不能面對面、人員分流等，希望高雄港務公司落實防疫管理責任。

另外，遭匡列的3600到3800人除了篩檢外，市府也會要求落實加強自主健康管理，也就是出外不得搭乘大眾運輸工具、前往人潮擁擠處等。

至於中島商港區相關確診人員可能進出的旗津南汕、上竹、中興3里，陳其邁也宣布將新增社區篩檢站進行普篩，並由里長、公所、衛生所、議員服務處、市府廣播等宣傳，希望周遭居民都能配合市府篩檢。目前初估約有6000多人。

陳其邁說，市府今明（22, 23日) 2天上午9時到晚間10時將在旗津廣濟宮、旗津醫院旁停車場設社區專案篩檢站；漁港部分也自即日起下午1時30分到下午5時，一直到24日，在前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁設置漁港專案採檢站，進行社區普篩。

陳其邁說，旗津區民眾若自1月12日起有呼吸道症狀，市府也會根據就醫紀錄和症狀，逐一通知民眾前來進行PCR篩檢。

只要是前鎮、小港、旗津區民眾有出現上呼吸道症狀，市府也籲請民眾儘速至診所看診，且應先跟醫生聯絡，在診所外看診，也拜託診所提供公費居家快篩試劑，經快篩結果陽性者務必打1922回報。

陳其邁重申，面對Omicron病毒朝向流感化，且傳染力非常強，就算打了完整疫苗還是會有突破性感染，所以仍希望能把傳播速度放緩。也呼籲民眾盡快去打第3劑疫苗，出門時記得戴上口罩，若有呼吸道症狀務必到診所就醫。

港務公司在中島商港區34號碼頭

成立緊急應變中心

至於港務局緊急應變中心, 設在中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，祁文中一早與台灣港務股份有限公司董事長李賢義、航港局長葉協隆進駐應變中心，視察港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。

中央社引述李賢義表示，港務公司已就1月10日至19日進出中島人員，逐一電話通知前來採檢，並於今天中午1時全數完成通知。港務公司除配合高巿府完成設置港區篩檢站擴大篩檢，並加強清消作業。

高雄港務分公司今天新聞稿表示，祁文中提出5點指示，要求航港局、港務公司對未依規定登船者依法加重裁罰，未依規定登船登錄者，依商港法重罰新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰；未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

檢討提升登船人員防護設備規定，對船舶維修人員目前防護裝備較不足情形，儘速檢討研議以分階段、空間方式要求業者配合辦理。

加強港區交通船清消及載送登輪人員管理，交通船載客前、後落實清消，並加強載客作業規範，交通船載送人員採實聯制登記，除要求掃描1922 QR code留取資料，並另要求留下實名資料，做為進行登輪人員勾稽比對。

持續配合疫調及人員匡列，並配合高雄市政府持續通知港區人員儘速完成採檢，防範疫情擴大。

通函各港要求駐港業者務必落實清消作業，完成各項防疫措施。