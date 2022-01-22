Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

高雄中島區劃定風險區3階段篩檢•旗津3里設站普篩　台灣港務公司在34號碼頭成立緊急應變中心

▲市長陳其邁下午在防疫會議中宣布，只要是進出中島商港區44號碼頭跟34號管制站所有人員全部都會匡列採檢，昨天已匡列3600到3800進出人員篩檢。▲此外只要是前鎮、小港、旗津區民眾有出現上呼吸道症狀，市府也籲請民眾儘速至診所看診，且應先跟醫生聯絡，在診所外看診，也拜託診所提供公費居家快篩試劑，經快篩結果陽性者務必打1922回報。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/22 17:30
圖為1月21日的高雄港34號碼頭管制站。中央社

圖為1月21日的高雄港34號碼頭管制站。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）高雄COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情持續擴大，市長陳其邁今天(22日) 下午宣布中島商港區劃定為風險區進行3階段篩檢，旗津3里也設篩檢站普篩，估約6000人。

高雄中島區劃定風險區3階段篩檢•旗津3里設站普篩　台灣港務公司在34號碼頭成立緊急應變中心高雄中島區劃定風險區3階段篩檢•旗津3里設站普篩　台灣港務公司在34號碼頭成立緊急應變中心此外為因應高雄港船舶維修人員登船維修染疫，台灣港務公司今天（22日) 在中島商港區34號碼頭成立緊急應變中心。交通部常次祁文中一早南下坐鎮，提出加強登船人員防護設備等5點指示。

針對高雄今天新增14人確診，且其中12例是跟新光輪有關的群聚感染，市長陳其邁下午在防疫會議中宣布，只要是進出中島商港區44號碼頭跟34號管制站所有人員全部都會匡列採檢，昨天已匡列3600到3800進出人員篩檢。

陳其邁也說，由於中島商港區仍屬風險較高區域，市府已將區域劃定為風險區，陸續會再進行3階段篩檢。第1階段是PCR篩檢，3天後第2次篩檢，再3天後進行快篩，盼以擴大篩檢揪出確診個案。

他指出，市府已經跟交通部建議，中島商港區相關工作人員必須進行加強健康管理，例如用餐需嚴守距離2公尺、不能面對面、人員分流等，希望高雄港務公司落實防疫管理責任。

另外，遭匡列的3600到3800人除了篩檢外，市府也會要求落實加強自主健康管理，也就是出外不得搭乘大眾運輸工具、前往人潮擁擠處等。

至於中島商港區相關確診人員可能進出的旗津南汕、上竹、中興3里，陳其邁也宣布將新增社區篩檢站進行普篩，並由里長、公所、衛生所、議員服務處、市府廣播等宣傳，希望周遭居民都能配合市府篩檢。目前初估約有6000多人。

陳其邁說，市府今明（22, 23日) 2天上午9時到晚間10時將在旗津廣濟宮、旗津醫院旁停車場設社區專案篩檢站；漁港部分也自即日起下午1時30分到下午5時，一直到24日，在前鎮漁港西岸碼頭、小港臨海新村漁港辦公室旁設置漁港專案採檢站，進行社區普篩。

高雄中島區劃定風險區3階段篩檢•旗津3里設站普篩　台灣港務公司在34號碼頭成立緊急應變中心陳其邁說，旗津區民眾若自1月12日起有呼吸道症狀，市府也會根據就醫紀錄和症狀，逐一通知民眾前來進行PCR篩檢。

只要是前鎮、小港、旗津區民眾有出現上呼吸道症狀，市府也籲請民眾儘速至診所看診，且應先跟醫生聯絡，在診所外看診，也拜託診所提供公費居家快篩試劑，經快篩結果陽性者務必打1922回報。

陳其邁重申，面對Omicron病毒朝向流感化，且傳染力非常強，就算打了完整疫苗還是會有突破性感染，所以仍希望能把傳播速度放緩。也呼籲民眾盡快去打第3劑疫苗，出門時記得戴上口罩，若有呼吸道症狀務必到診所就醫。

港務公司在中島商港區34號碼頭

成立緊急應變中心

至於港務局緊急應變中心, 設在中島商港區34號碼頭高雄港務警察總隊中島中隊。因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，祁文中一早與台灣港務股份有限公司董事長李賢義航港局長葉協隆進駐應變中心，視察港區從業人員在34號碼頭快篩站PCR篩檢作業情形。

中央社引述李賢義表示，港務公司已就1月10日至19日進出中島人員，逐一電話通知前來採檢，並於今天中午1時全數完成通知。港務公司除配合高巿府完成設置港區篩檢站擴大篩檢，並加強清消作業。

高雄港務分公司今天新聞稿表示，祁文中提出5點指示，要求航港局、港務公司對未依規定登船者依法加重裁罰，未依規定登船登錄者，依商港法重罰新台幣10萬元以上，50萬元以下罰鍰；未依規定要求船舶保全員管制登船人員者，同樣處10萬元以上，50萬元以下罰鍰。

檢討提升登船人員防護設備規定，對船舶維修人員目前防護裝備較不足情形，儘速檢討研議以分階段、空間方式要求業者配合辦理。

加強港區交通船清消及載送登輪人員管理，交通船載客前、後落實清消，並加強載客作業規範，交通船載送人員採實聯制登記，除要求掃描1922 QR code留取資料，並另要求留下實名資料，做為進行登輪人員勾稽比對。

持續配合疫調及人員匡列，並配合高雄市政府持續通知港區人員儘速完成採檢，防範疫情擴大。

通函各港要求駐港業者務必落實清消作業，完成各項防疫措施。
中島商港區
陳其邁
交通局
Omicron
港務公司

相關新聞

【本土病例多於境外移入】新加坡單日確診又破千　專家估春節前後達Omicron高峰
【本土病例多於境外移入】新加坡單日確診又破千　專家估春節前後達Omicron高峰
2022/01/19 15:09
爭議聲中過關 法國「疫苗通行證」入法 不打疫苗不得去餐廳、搭火車
爭議聲中過關 法國「疫苗通行證」入法 不打疫苗不得去餐廳、搭火車
2022/01/17 09:50
北部疫情不穩 金融業皮皮剉！富邦金控17日起北北基桃改居家辦公
北部疫情不穩 金融業皮皮剉！富邦金控17日起北北基桃改居家辦公
2022/01/16 14:47
「清零」北京冬季奧運怎麼運作？拍手可以但不能叫好
「清零」北京冬季奧運怎麼運作？拍手可以但不能叫好
2022/01/15 16:36
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
2022/01/14 15:56