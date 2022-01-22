23日起站內車廂禁止飲食 違者最高罰1萬5000元

因應疫情擴大及春節人潮，交通部推出三大措施，分別為禁止飲食、加強清消、落實防疫計程車乘客休息站分流。(圖／中央社） 因應疫情擴大及春節人潮，交通部推出三大措施，分別為禁止飲食、加強清消、落實防疫計程車乘客休息站分流。(圖／中央社）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）桃園疫情持續擴散，交通部今（22）日宣布三大因應措施，自明（23）日起，陸、海、空公共運輸運具內禁止飲食，服藥、喝水等除外；春節期間運輸場站、運具等清消頻率等同3級警戒；此外，防疫計程車零接觸、交流道休息站有徹底分流。

交通部長王國材於疫情記者會上指出，三大防疫措施第1項為，包括台鐵、高鐵、公路客運、國道客運、船舶及國內線班機等公共運具內明天起禁止飲食。若因生理需求可服藥、喝水、哺乳，場站的固定餐飲區域則可以吃東西。在除外範圍內有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可以在飲食期間暫時取下口罩。

王國材表示，若違反規定經勸導不聽者，依傳染病防治法第70條第1項規定，可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

第2項為現在開始到春節期間，運輸場站跟運具、觀光局國家風景區管理處、航空器及航廈，通通用防疫3級標準清潔消毒頻率進行清消，特別是扶手、按鈕、廁所門把及座椅等消毒，要進行細部管理。

第3項則為落實防疫車乘客與一般乘客廁所分流。民眾搭防疫車輛從機場到旅館，途中所使用的國道服務區廁所，過去的動線包含使用獨立廁所區域，這次將人流更清楚清標示出來，讓搭防疫車者不會跟一般旅客混流。

王國材提及，前陣子發現許多人未遵守公共運輸場站實聯制，已要求所有交通部相關事業場站，嚴格落實時實聯制。

關於搭程防疫計程車，現也改採數位化流程，入境旅客不需接觸紙筆，只需入境時掃描檢疫申報條碼，自動產生乘車單，由工作人員持乘車單，入境者可直接到防疫計程車處搭車，杜絕入境旅客過程中有接觸或互相感染機會。