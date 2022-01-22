台灣亞旭電腦未依令停工、68人支援桃園廠卻未主動通報　桃園、新北震怒將重罰

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）桃園亞旭電腦工廠21日爆發群聚感染，而該公司昨天遭下令停工後，仍有部分員工違規多做幾小時工作，且在新北市中和也有分廠，新北市府主動針對中和廠相關移工是否接觸交流進行調查時，該廠相關單位回報均無支援情況，但經追查後卻發現，中和廠於1月9日至16日期間曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，桃園市政府與新北市政府都將開罰。

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台灣亞旭電腦增至70確診 桃園廠停工兩天 鄭文燦：遠雄自貿港區逾萬人全數採檢

桃園市長鄭文燦今天在線上防疫說明會表示，昨天對亞旭電腦下達停工令後，仍有部分員工違規多做幾小時工作，會依傳染病防治法處分。

新北市衛生局指出，在21日亞旭電腦桃園廠傳出移工確診後，亞旭電腦中和廠兩度回報均無派員支援交流桃園的情形，今（22）日市府再度主動追查是否有勞工足跡涉及桃園，公司才坦言9日至16日中和廠曾派遣68名勞工前往桃園廠支援。

市府緊急啟動相關防疫作為，包括該廠支援68名勞工立即採檢，並匡列居家隔離，經調查中和廠共有371名員工，其中187人為外籍移工，衛生局將針對該廠全數員工擴大採檢，該廠即日起停止作業，待採檢結果全數出爐再進行安排。

針對該公司未能主動回報相關訊息之事市長侯友宜感到震怒，要求公司務必配合市府防疫作為，擴大採檢、疫調，儘速阻斷傳播鏈。勞工局表示如果企業移工調動，按規定必須向勞工局報備，但亞旭公司此次調動完全沒有通報在先，仲介及公司在面對詢問時未說明詳情，情節重大，將依違反就業服務法第57條第9款（罰鍰6-30萬），採最重罰三十萬元。

華碩集團旗下亞旭電腦位於桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的工廠，有2名移工（案18219、18220）1月9日去西堤用餐，由於用餐沒落實實聯制、沒訂位，因此未被衛生單位匡列採檢，直到出現疑似症狀才於21日確診。

衛生單位緊急匡列後發現另有4名同事染疫，經全廠採檢，再增加63人陽性確診，加上最先確診的6人，共有69人染疫，另有1名離職員工因搭機返國需求自費採檢陽性，今明累計共70人確診。