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團結對抗疫情！內政部：臺灣春節期間　宗教場所務必加強防疫

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/22 14:33
臺灣省城隍廟。

臺灣省城隍廟。 (來源 台灣英文新聞)

(台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導) 隨著臺灣疫情升溫，內政部長徐國勇今(22)日宣布，為避免國內疫情因春節期間民眾進出各類宗教活動而擴大疫情，自即日起，宗教團體停止辦理繞境、遊行、搶頭香、搶春牛等易聚集擁擠人潮的集會活動，同時也不得提供籤筒、供盤供民眾使用。此外，民眾進入宗教場所也禁止飲食。

徐國勇表示，為防堵疫情擴散，加強部分宗教防疫管制有其必要，至於能做好人流管制及各項防疫措施的500人以上宗教活動，在提報防疫計畫並經地方政府同意後，還是可以辦理。但活動中若有提供平安湯圓等餐點，限以密封盒(碗)方式供民眾外帶返家享用，且禁止於活動現場分裝。

另外，提供一般民眾暫時住宿的香客大樓、會館等，除同住家人外，以1人1室為限。另外，要請宗教場所內部人員儘速至少接種2劑疫苗，並妥善規劃民眾出入動線，遇有民眾聚集時應主動疏導。對於民眾點光明燈、捐款、解籤等排隊人龍，也要維持室內1.5公尺、室外1公尺的社交距離。

徐國勇提醒，民眾至宗教場所，務必全程佩戴口罩、落實實聯制、量體溫、保持社交距離。另外，也請民選公職人員及政府官員在春節防疫期間勿到宗教場所跑攤，以為民眾表率，共同努力團結對抗疫情。

團結對抗疫情！內政部：臺灣春節期間　宗教場所務必加強防疫

圖片取自內政部

團結對抗疫情！內政部：臺灣春節期間　宗教場所務必加強防疫

圖片取自內政部

團結對抗疫情！內政部：臺灣春節期間　宗教場所務必加強防疫

圖片取自內政部
內政部
宗教場所

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