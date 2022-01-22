【1/22台灣本土+82　境外+48】桃園亞旭電腦+64、台北新北各+1、高雄港區+14、

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增130例COVID-19確定病例，分別為82例本土個案及48例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，本土個案中以高雄港區和桃園遠雄自貿港區內亞旭電腦群聚為主。

指揮中心表示，今日新增本土個案為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心指揮官陳時中說明，今日新增82例本土個案是一個相當高的數目，主要來源有兩條，分別為14例高雄港區和64例桃園遠雄自貿港區內亞旭電腦，台北和新北地區也各增1例。

華碩集團旗下亞旭電腦位於桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的工廠，有2名移工（案18219、18220）1月9日去西堤用餐，由於用餐沒落實實聯制、沒訂位，因此未被衛生單位匡列採檢，直到出現疑似症狀才於21日確診。

衛生單位緊急匡列後發現另有4名同事染疫，經全廠採檢，再增加63人陽性確診，加上最先確診的6人，共有69人染疫，另有1名離職員工因搭機返國需求自費採檢陽性，今明累計共70人確診。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(13例)、加拿大及新加坡(各4例)、菲律賓(3例)、印度、土耳其及香港(各2例)、奧地利、奈及利亞、義大利、柬埔寨、德國、越南及巴西(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年1月21日。



指揮中心統計，截至目前國內累計18,238例確診，分別為3,331例境外移入，14,853例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18182，再次採檢為陰性，改判排除)，累計117例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。