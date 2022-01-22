【七海園區揭幕】 蔡英文談蔣經國「保台」立場為人民共識 馬英九讚終結威權\

經國七海文化園區今（22）日揭幕儀式貴賓合影(左起蔣基會執行長朱漢雲、前台北市長郝龍斌、臺北市長柯文哲、蔡英文總統、蔣基會董事長錢復、前總... 經國七海文化園區今（22）日揭幕儀式貴賓合影(左起蔣基會執行長朱漢雲、前台北市長郝龍斌、臺北市長柯文哲、蔡英文總統、蔣基會董事長錢復、前總統馬英九、前副總統連戰、蔣經國家屬代表蔣友松先生)。（圖／台北市文化局）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「經國七海文化園區」今（22）日開幕，藍綠巨頭罕見同框，總統蔡英文表示，蔣經國「堅定保台」的立場是人民最大共識；前總統馬英九讚揚其「出身威權，終結威權」的智慧與勇氣；台北市長柯文哲則肯定蔣經國「對台灣民主自由有貢獻」。

今日為北市政府、蔣經國國際學術交流基金會與基督教中華信望愛基金會興建營運的經國七海文化園區、蔣經國圖書館開幕式，蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、蔡英文、馬英九、柯文哲、前台北市長郝龍斌、前副總統連戰、國民黨主席朱立倫、前主席吳敦義、吳伯雄、親民黨主席宋楚瑜、國民黨立委蔣萬安皆親自出席。

錢復在致詞中表示，美國等國為前總統成立圖書館，搜集相關史料供民眾檢閱，蔣經國對台貢獻卓越，因此成立全台首間蔣經國圖書館，以數位形式整合相關歷史檔案、文化資產供民間、學術交流使用。盼讓經國七海文化園區成為兼具深度歷史意義、豐富學術內涵、榮譽人文氛圍的優質文化空間。

總統蔡英文也到場致詞，她希望透過蔣經國圖書館的史料，讓民眾對台灣社會深度了解，也能更公正的評價，這將有助於化解台灣社會的分歧，「否則蔣經國只是部分人的蔣經國，有些人記得的他所帶來的經濟與安全感，另一部分人則記得他代表的威權體制。」

蔡英文談及蔣經國主政時期，是台灣戰後發展關鍵年代，威權面臨挑戰，經濟正展露頭角，許多社會轉型也在當時逐步展開，她認爲「這段經驗都應該被紀錄下來」，鑑往知來，也透過多元面向的歷史事件，讓國人更深入認識評價蔣經國總統的歷史定位。她強調，「每一位總統的歷史定位，都應該由人民來決定。」

蔡英文也表示，蔣經國主政所面臨的兩岸、外交問題也是當今的重要參考，蔡英文引述其所言：「我們中華民國到今天之所以可以生存，有前途、有希望、有信心，主要是因為中華民國政府在世界上是堅決反共，不與任何共黨妥協的精神堡壘！」，指出蔣經國「堅定保台」的立場，「毫無疑問也是當前台灣人民最大的共識，更是我們共同的課題」。

面對未來挑戰，蔡英文表示，「我們有責任共同面對，差異可以互相尊重，歧見應該彼此溝通！」並重申「必須共同合作，繼續以台灣主體性的立場，團結保衛台灣，為世世代代的台灣人民守住民主自由生活的方式，讓國家繼續往前進。」

總統蔡英文致詞。（圖／台北市文化局 提供）

曾任蔣經國7年貼身秘書的馬英九表示，許多改變台灣格局的重大改革決定都在七海寓所發生，提及蔣經國決定解嚴的過往以及國會改選案的決斷，馬盛讚其出身威權體制，卻能以大智慧、大勇氣，親手終結威權體制，一如前總統李登輝總統輓聯所書，「四十年汗盡血枯，注斯民斯土，始有今日」。

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前總統馬英九致詞。（圖／台北市文化局 提供）

柯文哲提及，蔣經國任內推行十大建設，解除戒嚴、解除報禁、解除黨禁，還有開放大陸探親，認可台灣走向今日的民主自由，「他是有貢獻的」。

柯文哲指出，七海寓所為蔣經國在台灣唯一保存完整的故居，台北市政府在2006年公告為市定古蹟，開始接手整修，後以七海寓所為中心規劃出整個園區。郝龍斌在任當時已有規劃。2014年台北市文化局與基督教中華信望愛基金會、以蔣經國國際學術交流基金會來共同規劃、興建，讓市民了解蔣經國簡樸的生活，圖書館則典藏許多文物，供外界了解其生平與重要事蹟及學術研究。

台北市長柯文哲致詞。（圖／台北市文化局 提供）

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