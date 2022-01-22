哈薩克抗議持續 政府展開秋後算帳

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）正當烏克蘭的邊境對峙與歐美俄之間的角力吸引全球目光之際，今(2022)年1月爆發的哈薩克反政府抗議仍是現在進行式，不過在政府的強力鎮壓之下，現在特警正挨家挨戶逮人，似乎所有參與示威的都無法倖免，一些人就連只是在社群軟體上表達支持都被拘留，且遭受當局毆打虐待。

今年1月2日，大批哈薩克民眾走上街頭抗議政府調升液化石油氣價格與貧富不均，在政府不符比例原則的鎮壓手段與部分激進人士的煽動下，和平示威失控，演變成暴動，並蔓延至商業中心阿拉木圖(Almatu)與首都努爾蘇丹(Nur-Sultan)等大城市。隨著集體安全條約組織(CSTO)成員國派維和部隊介入，政府已開始「秋後算帳」。

抗議者回憶當時狀況指出，示威參與成員十分複雜，一開始所有人在獨立紀念碑附近高舉國旗和標語，並揮舞雙手以表明自己沒有武裝。然而，傍晚時軍車將士兵載入廣場兩側並向民眾開槍，使用震撼彈和催淚瓦斯驅散群眾，部分戴面具的年輕人與軍警發生正面衝突，並襲擊了包括市府大樓在內的政府建築。

根據官方公佈的數字，至少225人在抗議中喪生，更多的人受輕重傷，另有大約1萬人遭當局逮捕，政府並以恐怖主義、謀殺、意圖顛覆政府等罪名進行了將近700起指控。不過人權組織觀察發現，不只有涉入暴力事件的示威者被政府拘留，政府大規模逮捕任何參與抗議者，並將和平示威者屈打成招。

當地記者Timur Nusimbekov說，和平抗議者不應與暴徒劃上等號，現在當局的做法，就只是試圖藉由無差別鎮壓，來掩飾他們造成哈薩克史上最嚴重的人權危機而已。