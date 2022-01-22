台灣亞旭電腦增至70確診　桃園廠停工兩天　鄭文燦：遠雄自貿港區逾萬人全數採檢

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）華碩旗下網通大廠亞旭電腦桃園廠爆發群聚，截至稍早已有70人確診。亞旭電腦表示，中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區皆進行全面清消，桃園廠產線22日、23日停工。

桃園市長鄭文燦今（22）日表示，遠雄自貿港區將全數採檢、預計逾一萬人，足跡涉及餐廳、教會將採檢，並增設採檢站。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，尤其居服員衍生的群聚感染持續蔓延，擴及到聯邦銀行健行分行，銀行員1月7日赴西堤牛排中壢中山店尾牙，引發餐廳員工、顧客群聚，又引發新竹一家四口和亞旭電腦桃園廠等群聚。

鄭文燦今天上午主持桃園市府防疫專案會議後表示，華碩集團旗下亞旭電腦位於桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的工廠，有2名移工1月9日去西堤用餐，由於用餐沒落實實聯制、沒訂位，因此未被衛生單位匡列採檢，直到出現疑似症狀才於21日確診。

衛生單位緊急匡列後發現另有4名同事染疫，經全廠採檢，其中有63人陽性確診，加上最先確診的6人，共有69人染疫，另有1名離職員工因搭機返國需求自費採檢陽性，累計共70人確診。

鄭文燦指出，確診範圍主要以移工為主，70人確診中有7人為本國籍，移工以菲律賓籍為主；遠雄自貿港區內的亞旭電腦廠共有381名菲律賓籍移工，昨天除了採檢也做了第1輪的疫調。

鄭文燦表示，目前初步疫調，個案共用餐廳、住在移工宿舍，宿舍共有8處，其中1處是在遠雄自貿港區內的加值園區3、4樓，居住型態是大房間內1人1床，平均1房約住14至20多人，另外7處宿舍在園區外。

鄭文燦表示，針對移工的第1輪疫調，包括去過的教會、餐廳，都要做後續採檢，會在果林、南崁地區各增設1個採檢站，讓足跡附近的民眾採檢；後續會公告足跡，教會部分以天主教為主，會通知足跡有重疊的教友採檢。

鄭文燦指出，遠雄自由貿易港區裡面工作人員非常多，有倉儲、物流、貨運站、加值區等，廠商也很多，桃園機場前進指揮所已決定，整個遠雄自由貿易港區都要進行採檢，預估會採檢超過1萬人；港區內由前進指揮所負責，港區外社區足跡由桃園市政府負責。

亞旭電腦也發出聲明表示，於今、明天擴大清消，包括亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，桃園廠也停工兩日；由於桃園廠產能目前占整體產能非常小，暫不需要調配其他廠區產能因應。

另外，亞旭將進行人員分流。自1月24日起，亞旭電腦比照三級防疫規範，實施人員分流分班。目前配合政府防疫與疫調作業，亞旭電腦桃園廠區所有人員均完成PCR檢測，相關結果以下午疫情指揮中心公布的訊息為主。