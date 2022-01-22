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聲援立陶宛 捷克國會籲歐盟挺立抗中

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/22 11:02
（圖／外交部）

（圖／外交部）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）中國打壓立陶宛，國際再伸援手！捷克參議院外交、國防暨安全委員會於19日通過「有關歐盟安全及防衛政策進一步發展」決議案，呼籲捷克政府及歐盟應關注中國對立陶宛所強加的經濟脅迫情形。外交部對此表達誠摯感謝。

這項決議案由捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）提案，並經委員會無異議通過，強調捷克政府在與歐盟商議如何訂定共同安全及防衛政策時，應考量中國及跨國企業投資者向立陶宛施壓事例，呼籲歐盟執委會及歐盟理事會發揮職責與作用，面對類似案件時應採取適當回應手段。決議案再次彰顯民主陣營團結一致聲援立陶宛，共同抗拒不當政治壓力的重要性。

捷克為我國理念相近的友好夥伴，雙方積極發展全面合作夥伴關係。捷克新內閣月前所公布的施政綱領，明確提出加強與台灣等理念相近夥伴雙邊關係的外交政策方針。捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、科技部長蘭瑟德洛娃（Helena langšádlová）等捷克立法或行政部門官員均公開支持台灣的國際參與，也支持台灣與立陶宛深化關係。

外交部樂見民主夥伴持續以實際行動力挺立陶宛；我國將續與捷克等理念相近夥伴深化合作，共同應處威權主義對國際民主陣營構成的挑戰與威脅，維護國際貿易體系的自由與平等原則，捍衛全球民主社會所堅守的核心共享價值。

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更新時間 : 2022-01-22 11:35 GMT+08:00

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