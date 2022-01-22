補班日咖啡、甜點吃到爽！台灣四大超商祭出指定品項快閃優惠　全家2支草莓霜淇淋只要59元

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）9天春節連假即將到來，但今天明明週六卻得上班，北部、東北部又碰上連日大雨，上班族好憂鬱！四大超商聽到大家的吶喊，特別針對補班日推出咖啡優惠，包含7-11買一送一、全家除了第2杯11元外，今更是最後一天草莓霜淇淋快閃優惠2支59元，咖啡、甜點陪你度過補班的8小時！

7-ELEVEN 指定品項買一送一

7-ELEVEN超商門市今限時祭出同品項買一送一好康，指定品項包含大杯冰燕麥拿鐵、大杯熱濃萃美式咖啡。

7-11推出大杯冰燕麥拿鐵、大杯熱濃萃美式買一送一優惠。（7-11提供）

全家 指定品項第二杯11元、霜淇淋兩支59元快閃優惠

全家超商今推出APP隨買跨店Let’s Café特濃美式、拿鐵第二杯11元優惠活動(每位會員限購一組)。

另外，曾創下每2秒賣出一支的「重乳草莓霜淇淋」於20日以霸主地位重磅回歸，使用當季鮮甜草莓入料結合濃郁乳酪，呈現甜而不膩的好滋味，再搭配限量紅色餅皮，少女的配色讓整體視覺吸睛且討喜，售價39元，1/20-1/22「全家」會員APP推出霜淇淋3日快閃優惠2支59元。

「重乳草莓霜淇淋」，酸甜口味，療癒感十足，搭配紅色限量餅皮，20日起粉嫩回歸！（全家提供）

萊爾富咖啡 指定品項買二送二、咖啡+蛋糕優惠

萊爾富今於Hi-Life VIP APP整買零取內祭出大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠（於購買日起59天內兌換）。另外針對精品咖啡的咖啡控，於2/8前同樣在Hi-Life VIP APP整買零取內另有中杯單品耶加雪菲咖啡G1杯100元的特惠活動供選購，等於直接現省95元，都可寄杯、跨店兌換、或分享給好友。

此外，萊爾富即起至2/8於全台門市亦推出「買大杯美式送哆拉A夢小蛋糕」優惠，又或是購買HI系列的波雪蛋糕、可可波雪蛋糕、原味烤甜甜圈等指定麵包，即可用20元優惠價加購1杯大杯美式。

萊爾富今於Hi-Life VIP APP整買零取內祭出大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡同品項買2送2的快閃優惠。（萊爾富提供）

OKmart 咖啡買二送二、可可飲第二杯半價

OKmart從1/20到1/22期間，推出補班日好康，包括「芋頭肉鬆麵包」「芋頭流沙麵包」搭配中杯莊園級拿鐵，組合優惠價只要59元，另有大杯莊園級美式、拿鐵同品項買二送二，中杯「歐維氏-醇濃可可飲」同品項也有第二杯半價優惠。