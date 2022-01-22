拜登岸田對談強調台海和平穩定 日本國防支出將增8%

（台灣英文新聞／ 國際組 綜合報導）美國總統拜登與日本首相安岸田文雄21日晚間舉行視訊會議，雙方聚焦實現自由開放印太，強調台灣海峽和平穩定，也關注中國挑戰及北韓核武威脅，美日也同意成立部長級的經濟「2加2會談」。

這是拜登（Joe Biden）與岸田繼2021年COP26會議後，以視訊方式再度舉行會議。白宮及日本外務省指出，在約90分鐘的會談中，雙方同意為了實現「自由且開放的印度太平洋」，需密切合作，深化與澳洲、印度、東南亞國協（ASEAN）、歐洲等理念相近國家的合作。岸田邀請拜登春末訪日，參加「四方」首領對談，獲得肯定回覆。

針對區域情勢與台灣議題，美日反對片面改變現狀、實施經濟上的作為，雙方將共同因應中國問題。兩位領導人對香港局勢與新疆人權議題感到擔憂，皆強調台灣海峽和平穩定的重要性，並敦促兩岸問題和平解決。

此外，北韓近日試射頻仍，兩人都認為將威脅日本、地區及國際社會的和平與穩定，美日韓將依據聯合國安理會的決議促使北韓完全去核化，並強調三國關係強健不可或缺。日美也將持續合作，遏止俄羅斯侵攻烏克蘭。

基於東北亞的安全局勢，岸田表示將增加8%的國防和安全開支，拜登隊伍表示歡迎與支持，並強調持續對極重要的國防領域的投資相當重要。美國也表示釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）適用美日安保條約第5條在內，美國對日本的防衛承諾堅定不移。

拜登與岸田也同意成立部長級的日美經濟政策協議委員會（經濟版的2加2會談），將根據建構具競爭及韌性回復能力的日美夥伴關係（CoRe Partnership）等，擴大並深化日美經濟合作及交流。