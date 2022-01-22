【西堤群聚再燒】桃園一工廠單日爆增66例新冠確診　2移工發病逾一周公司急發聲明

（台灣英文新聞 / 社會組綜合報導）21日晚間中央流行疫情指揮中心宣布，西堤群聚疫情又擴大，延燒至桃園遠雄自由貿易港區的亞旭電腦公司大園廠；2名9日曾赴西堤用餐的廠區移工，沒有實聯制、沒有預約而未遭匡列，疑發病一周公司主管覺有異要求採檢才得知染疫，移工所處職場採檢後再添60人陽性，累計有66人染疫。

華碩集團旗下網通大廠亞旭電腦深夜在官網發布四點防疫聲明，表示將擴大清消，24日起人員分流、自主健康管理及配合政府防疫，強化防疫作為。亞旭防疫聲明如下：

一、擴大清消。

1月22日（週六）、1月23日（週日）亞旭電腦中和、楊梅、竹北、桃園辦公場域及廠區進行全面性清潔及消毒，確保工作區域安全。

二、人員分流。

自1月24日（週一）起，亞旭電腦比照三級防疫規範，實施人員分流分班並謝絕洽公訪客，降低人員接觸風險。

三、自主健康管理。

同仁務請維持社交距離，無論居家辦公或室外活動，須落實戴口罩、勤洗手、酒精消毒。非必要勿出入公共場所，不搭乘大眾運輸工具。

四、配合政府防疫。

亞旭電腦桃園廠區已全面清消，所有人員均完成PCR檢測。亞旭積極配合政府防疫，防堵疫情擴散，並持續在同仁活動場域加強清潔消毒。本公司防疫委員會配合政府與相關單位指示，因應防疫所需，執行即時應變作為並滾動式調整。