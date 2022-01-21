蓄意縱火釀高雄城中城大火•46人無辜喪命 「黃格格」遭檢方依殺人罪起訴•求處極刑

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）高雄市城中城去年10月大火釀46死，雄檢偵結後研判涉案女子黃格格吃醋喝悶酒，想藉點火讓男友難堪，將驅蚊用淨香灰燼倒在沙發釀災，今天(21日) 依殺人、公共危險罪起訴，建請法官求處極刑。

高雄城中城大樓火災追查肇因，檢警在一樓茶具行後方小套房內找到燒焦香爐，並帶回曾入內喝酒的郭姓男子、黃姓女子（右2），兩人110年10月15日上午被警方送至雄檢複訊。 中央社

台灣高雄地方檢察署表示，根據高雄市政府消防局火災調查鑑定書、現場跡證和目擊證人等證詞，研判52歲黃格格去年(2021年) 10月13日晚間不滿遭53歲郭姓男子疏離，打電話不接，訊息不回，又懷疑對方去找舊愛而吃醋。

根據起訴書，黃格格酒過三巡壯膽後，10月14日凌晨2時許將平時驅蚊用淨香灰燼直接倒在小房間沙發上，隨後返家傳訊息「要瘋就陪你瘋」、「你想看到的事，我一定做給你看，這一次一定不會騙你」等，當時城中城已陷入火海。

據火調鑑定報告發現，城中城起火點位於1樓小房間內沙發，且住戶幾乎都因一氧化碳中毒、呼吸性休克死亡。關鍵目擊證人劉姓計程車司機向檢方證稱，當時循煙霧看到沙發坐墊起火點，大小直徑約18公分。

檢方據相關證詞、監視器畫面等研判，灰燼在小房間內持續悶燒近30分鐘，先產生煙霧而後閃燃爆炸延燒木質裝潢，加上1樓停放59輛機車，造成現場瞬間成為火海。大量濃煙高溫產生煙囪效應，一路向上竄升到各樓層，導致46名住戶逃生不及，命喪火窟。

雄檢偵結後認定黃格格蓄意引燃火源，造成46死，以公共危險罪放火燒燬現有人所在建築物、殺人罪起訴，併請台灣高雄地方法院審酌被告僅因情感猜忌，心生怨恨，竟在酒後氣憤難平，情緒失控，藉點火滋事讓男友難堪，且犯後毫無悔意，飾詞狡辯，態度惡劣，請求處以極刑，依法宣告褫奪公權終身。

根據中央社，檢警調查發現涉案女子黃格格不但是地方頭痛人物，還因懷疑男友與舊愛有染，找人誣指販毒、前往對方舊愛住處叫囂等，這次更因吃醋蓄意點火闖下大禍。

高雄地檢署發布新聞稿指出，郭男去年8月結識52歲黃格格在一起後，兩人雖同居在黃女鳳山住處，但她常會前往城中城郭男佔用的1樓木製隔間，與附近友人共同喝酒聊天。但因小房間長久來無人管理不知屋主去處，早已沒有水電，所以黃格格在裡頭常以小香爐、鐵罐等容器燃香驅蚊。

不過，因黃格格常直接將淨香倒在地板燃燒，導致地板不但有焦黑痕跡，房內更堆滿髒亂雜物，郭男常為此和她起爭執，加上受不了她剛烈愛吃醋性格，就此起了疏遠分手之意。

檢警調查，黃格格性格剛烈極端，感情控制欲強烈，且嗜酒成性，常有無端怒罵、失控砸毀門窗玻璃、唆使少年毆人，或動輒興訟提告行為，是地方公認頭痛人物。她甚至因自覺被郭男疏遠，懷疑對方和舊愛有染，去年9月要求朱姓少年向警方誣指郭男販毒，更曾夥同友人前往郭男前女友住處叫囂。

郭男去年10月13日晚行經城中城時發現黃格格在裡頭喝酒，便在簡單囑附叫她搭車回家後藉故外出訪友，但黃格格卻懷疑對方是要去找前女友，不斷向共同友人抱怨。她在14日凌晨1時多屢次撥打電話、連傳18通語音訊息細數對方欺騙感情、嫌她沒錢等不是，甚至嗆聲「現世報很快、要瘋就陪你瘋」。

黃格格因苦等郭男回電無果，且訊息都已讀不回，在酒精壯膽下越想越氣情緒失控，又憶及過往爭吵時，郭男曾說「燒一燒死也沒關係，因為房子也不是他的」，便想賭氣藉點火讓對方難堪後悔，將淨香灰燼倒在沙發任由悶燒。她在凌晨2時16分騎車離家繼續傳訊息嗆聲「你想看到的事情，我一定做給你看，這一次一定不會騙你。」郭男擔心背黑鍋，也趕緊將兩人案發前訊息傳給友人留存。

城中城旁邊大樓管理員14日凌晨2時40分雖發現大樓飄出煙霧但不以為意，直到城中城住戶、計程車司機劉姓男子2時49分返家發現1樓瀰漫煙霧起火，想找滅火器或用水龍頭控制火勢均無果，只得趕緊到大樓外呼喊住戶逃生，但小房間約在54分時發生閃燃，使整片低樓層區域陷入火海，最終釀成高雄單一建物死傷最慘重火警。

高雄鹽埕區城中城大樓去年10月14日這場火災，造成46死、41人傷，是繼台中衛爾康餐廳大火後，台灣死傷第2多單一建築物火災，也是高雄史上最嚴重火災。黃格格在同月16日凌晨遭高雄地檢署聲押禁見獲准，解送高雄女子監獄，至今仍在押。

城中城大樓經大火後，被鑑定為危樓，需立即拆除，市府提出「公益性跨區區段徵收」方案，城中城拆除後，原址將變更為公園用地。

蓄意縱火釀高雄城中城大火46人無辜喪命 「黃格格」遭檢方依殺人罪起訴求處極刑

高雄市城中城大火後，建物被3大技師公會聯合鑑定為危樓，高雄市政府提前於110年12月16日展開拆除作業。 中央社