【你申請了沒？】國內疫苗護照今啟用 至中午已有約39萬人次申請

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（21日）表示，今日起國內疫苗護照啟用，上午8時起開放申請，截至今天中午已有約39萬人次申請，有網友表示申請過程順利，約1分鐘就可完成。

中央流行疫情指揮中心推出「國內疫苗護照」，也就是「數位新冠病毒健康證明」，自去年12月28日上線，先供出國民眾申請使用。今天起國內疫苗護照啟用，上午8時起開放申請。

根據陳時中，截至今天中午11時30分，數位新冠病毒健康證明已核發約39萬份。他也有看到網友分享申請過程，表示十分順利，約1分鐘即可完成。

陳時中也指出，今早有99.45萬劑輝瑞BNT疫苗抵台，效期至今年5月25日；由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前已到貨1433.07萬劑，幾乎將全數抵台。

指揮中心統計，昨天新冠肺炎疫苗接種40萬8361劑，以莫德納（Moderna）疫苗逾28萬劑最多，同時接種第3劑疫苗者當中，有77.6%的人選擇莫德納，是所有廠牌中比例最高的。

截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑80.98%、第2劑73.17%、基礎加強劑接種率0.55%、追加劑接種率13.4%。

面對即將到來的農曆春節，陳時中提醒民眾，返鄉回家團聚時不要去太過擁擠的地方，口罩要戴好，返家後洗手，外出可隨身帶乾洗手。