Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

【你申請了沒？】國內疫苗護照今啟用 至中午已有約39萬人次申請

陳時中也指出，今早有99.45萬劑輝瑞BNT疫苗抵台，效期至今年5月25日；由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前已到貨1433.07萬劑，幾乎將全數抵台。

  403
By 生活組, 台灣英文新聞
2022/01/21 18:55
中央流行疫情指揮中心指出，截至21日中午已有約39萬人次申請國內疫苗護照。（圖/中央社）

中央流行疫情指揮中心指出，截至21日中午已有約39萬人次申請國內疫苗護照。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）指揮中心指揮官陳時中今（21日）表示，今日起國內疫苗護照啟用，上午8時起開放申請，截至今天中午已有約39萬人次申請，有網友表示申請過程順利，約1分鐘就可完成。

中央流行疫情指揮中心推出「國內疫苗護照」，也就是「數位新冠病毒健康證明」，自去年12月28日上線，先供出國民眾申請使用。今天起國內疫苗護照啟用，上午8時起開放申請。

根據陳時中，截至今天中午11時30分，數位新冠病毒健康證明已核發約39萬份。他也有看到網友分享申請過程，表示十分順利，約1分鐘即可完成。

陳時中也指出，今早有99.45萬劑輝瑞BNT疫苗抵台，效期至今年5月25日；由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1500萬劑，目前已到貨1433.07萬劑，幾乎將全數抵台。

指揮中心統計，昨天新冠肺炎疫苗接種40萬8361劑，以莫德納（Moderna）疫苗逾28萬劑最多，同時接種第3劑疫苗者當中，有77.6%的人選擇莫德納，是所有廠牌中比例最高的。

截至目前疫苗人口涵蓋率第1劑80.98%、第2劑73.17%、基礎加強劑接種率0.55%、追加劑接種率13.4%。

面對即將到來的農曆春節，陳時中提醒民眾，返鄉回家團聚時不要去太過擁擠的地方，口罩要戴好，返家後洗手，外出可隨身帶乾洗手。
疫苗護照
數位新冠病毒健康證明

相關新聞

1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業
1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業
2022/01/20 15:50
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
台灣數位疫苗證比照歐盟標準　今起開放申請簡單四步驟完成
2021/12/28 10:26
入境60多國皆可用！台灣「數位疫苗接種證明」12/28開放下載
入境60多國皆可用！台灣「數位疫苗接種證明」12/28開放下載
2021/12/27 15:41
冬季來臨新冠肺炎重返歐洲•多國宣布最新封鎖政策　在荷蘭引爆警民衝突
冬季來臨新冠肺炎重返歐洲•多國宣布最新封鎖政策　在荷蘭引爆警民衝突
2021/11/20 13:54
台北擬推疫苗護照、用餐分流 柯文哲：還沒打的快去打
台北擬推疫苗護照、用餐分流 柯文哲：還沒打的快去打
2021/10/30 13:56

更新時間 : 2022-01-21 20:23 GMT+08:00

最受歡迎

1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業
1/21起「台灣疫苗護照」啟用　完整接種者才可進出歌廳、夜店等八大行業
更新！新竹市一家四口確診　足跡曝光！19日再傳同桌吃飯友人也染疫　
更新！新竹市一家四口確診　足跡曝光！19日再傳同桌吃飯友人也染疫　
【鳳山群聚】南台灣高雄1/21新增10例Omicron個案•屬2群聚感染 高市府: 源頭疑為獅子山籍新光輪
【鳳山群聚】南台灣高雄1/21新增10例Omicron個案•屬2群聚感染 高市府: 源頭疑為獅子山籍新光輪
史上最大悠遊卡！美少女戰士月光權杖感應會發亮搭車超威　台灣限時開賣15分鐘掃光一萬支
史上最大悠遊卡！美少女戰士月光權杖感應會發亮搭車超威　台灣限時開賣15分鐘掃光一萬支
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
Omicron症狀輕微又有何懼？專家揭不可輕忽的七大理由
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
【楊憲宏專欄】台灣沒有必要冒風險施打「第三劑」
1/17桃園增15人確診　足跡遍及大溪、平鎮、中壢老窩咖啡館、星巴克、全聯等地
1/17桃園增15人確診　足跡遍及大溪、平鎮、中壢老窩咖啡館、星巴克、全聯等地
【5G對衝美國飛安？】 美航空業者：「災難性」危機 電信商：40國都沒問題
【5G對衝美國飛安？】 美航空業者：「災難性」危機 電信商：40國都沒問題
【北市疫情】國家音樂廳有最新個案足跡•21日閉館　衛生局另公布桃園2染疫者•東吳大學與信義區等足跡　
【北市疫情】國家音樂廳有最新個案足跡•21日閉館　衛生局另公布桃園2染疫者•東吳大學與信義區等足跡　
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
打疫苗不用去平台預約！台大醫院開放第1、2劑AZ和BNT門診掛號　不分族群皆可預約
"