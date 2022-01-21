轉促會籲經國七海文化園區應改名 李文忠：民進黨中央未必反對

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）蔣經國在台故居「七海寓所」所在的「經國七海文化園區」明（22）日才開幕，已挑動社會敏感神經。促進轉型正義委員會今日質疑應以蔣經國命名園區為威權象徵應改名，而國軍退除役官兵輔導委員會副主委李文忠先前曾表示，政府應對歷史有更全面公允的評價。

台北市政府發包，由蔣經國國際學術交流基金會、中華信望愛基金會興建營運的經國七海文化園區明日開幕，總統蔡英文、蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復、前總統馬英九、台北市長柯文哲等人都將到場。

促轉會今日在聲明中表示，對該園區與區內圖書館以「經國」為名提出異議，質疑命名是在頌揚蔣經國在解嚴、民主化、經濟與文化上的成就，卻對白色恐怖等威權事蹟毫無著墨。

促轉會指出，該園區屬「命名空間」類的威權象徵，將致函建議台北市政府為園區改名或其他多元方式處置。此外，也要求檢討相關文資指定理由，加入轉型正義思維。

民進黨籍的退輔會副主委李文忠去年底曾公開肯定蔣經國對台貢獻，13日他於「紀念經國先生音樂會」受訪表示，蔣經國任內宣布解嚴，思考黨禁、報禁等問題，民進黨中央未必會反對他的說法。

李文忠表示，偉大的歷史人物都是有功有過，民進黨執政已14年，應該對過去總統的成績功過，有更全面、完整、公允的評價。

退輔會於蔣經國逝世34週年曾發稿回顧其過往事蹟，肯定其任內面對中美斷交、石油危機，推行「十大建設」的貢獻。

退輔會當時指出，過去從黨外到民進黨，為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐「兩蔣」，但政府對於過去歷史面貌及「兩蔣」的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環，這也是紀念蔣經國的意義。