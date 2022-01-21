台灣60萬青壯年用電子菸 醫警告：仍有二手菸問題且傷身

國健署一項調查，台灣青壯年族群電子菸使用率約5.5%，估近60萬人使用。（圖/Unsplash） 國健署一項調查，台灣青壯年族群電子菸使用率約5.5%，估近60萬人使用。（圖/Unsplash）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）電子菸迷思百百種，台灣有60萬青壯年使用電子菸，不過其中有44.6%使用者不清楚電子菸的菸油多數都含尼古丁成分，事實上電子菸不僅會增加肺部疾病風險，產生的二手菸也會傷害兒童腦部發展。

根據國健署一項調查，台灣青壯年族群電子菸使用率約5.5%，估近60萬人使用，不過電子菸傷身又危害他人，現行法律卻無法管，因此行政院13日通過菸防法修正草案，禁煙年齡將提高至20歲並禁止電子菸，將送立法院審議。

在調查中，國內電子菸使用率為5.5%，推估青壯年族群多達50萬至60萬人使用電子菸，其中有44.6%使用者不清楚電子菸的菸油多數都含尼古丁成分。亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯指出，許多標榜沒有尼古丁的菸油都檢出尼古丁，因此電子菸對於自身健康有明顯危害。

吳彥雯說，使用電子菸時用來調味的添加物經加熱、霧化後，產生的物質對人體有害，無論有沒有把煙霧吸到肺裡，都可能危害心血管、心率、血壓健康，也會增加肺部疾病風險，在美國已有超過68例電子菸肺病個案。

吳彥雯也說，國外經驗也發現，13歲至24歲青少年確診新冠肺炎的風險是非吸菸者的5倍，紙菸和電子菸併用者陽性風險更是非吸菸者的7倍，呼籲民眾別讓自己置於未知的健康風險中。

調查發現，青壯年聽過電子菸比率從民國106年的76.8%，一路攀升至110年94.8%，而接觸電子菸訊息的管道，有多達49.6%是透過親友、同事或臉書、Instagram；另外，多達30%青壯族群曾接觸過電子菸銷售或使用訊息。

調查顯示，有66.4%贊成政府禁止電子菸，67.5%不同意電子菸可幫助吸菸者戒菸；另有72.8%同意使用電子菸會危害身體健康，但仍有27.2%不同意或不確定電子菸對健康的危害。