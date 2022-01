卡哇伊！電競大廠雷蛇推出Hello Kitty獨家聯名商品　經典RGB無線藍牙耳麥搭電競椅坐擁甜蜜勝利

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)全球領先的玩家生活潮流品牌Razer™今(21)日推出Hello Kitty獨家聯名系列商品,包含電競椅,滑鼠及滑鼠墊組,向甜蜜勝利說 HELLO!

Razer™今(21)日宣佈,推出與Hello Kitty獨家聯名系列商品,兩大品牌聯手以三麗鷗深受全球粉絲喜愛的角色: Hello Kitty、Kuromi™、Keroppi™、My Melody™ 等結合Razer最受歡迎的周邊設備及電競椅,打造出令全球粉絲為之瘋狂的聯名商品。

此次聯名品項包含Razer Kraken BT Kitty – Hello Kitty and Friends Edition無線藍牙耳麥,Razer Iskur X – Hello Kitty and Friends Edition 電競椅,Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition腰枕,以及Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle – Hello Kitty and Friends Edition 滑鼠及滑鼠墊組。

廣受全球玩家好評的Razer Kraken BT Kitty與Hello Kitty完美結合,讓粉絲一秒化身可愛美喵無極限! 以Hello Kitty經典貓耳搭配粉色蝴蝶結讓粉絲一眼就愛上,耳罩外側以Hello Kitty圖樣搭配上Razer經典Chroma RGB燈效,具有 1,680 萬種色彩與直播互動燈光效果,讓粉絲可以隨心所欲自訂耳麥燈效與顏色;精心調校的 40MM 驅動單體,提供層次豐富的音訊體驗,運用清晰的中高音和深沉震撼的低音,讓玩家能更沉浸享受遊戲及音樂世界;40 毫秒低延遲「遊戲模式」可在競賽遊戲中強化耳麥的無線效能,擁有更高的音訊與視訊同步率,讓你更快瞄準或做出反應;當未開啟「遊戲模式」時,無線連線會保持同樣的穩定度,減少消耗電力,開啟燈光效果時,耳麥最長可使用 20 個小時,關閉燈光效果時,耳麥可使用長達 50 個小時;波束賦形麥克風,採用最佳收音位置設計,能減少來自其他方向的雜音,讓玩家的聲音和外表一樣吸引人!



Razer Kraken BT Kitty – Hello Kitty and Friends Edition 無線藍牙耳麥(圖/Razer)



Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle – Hello Kitty and Friends Edition 滑鼠及滑鼠墊組(圖/Razer)

全球熱銷的Razer Iskur X 是永遠挺你的好朋友,搭配上美樂蒂、布丁狗、庫洛米和各種甜蜜好朋友都在背後支持著你,讓 Hello Kitty 與朋友們一同與你並肩作戰! Razer Iskur X 具有獨特的輪廓、傾斜的椅面邊緣,以及完全可調整的前後傾斜角度與高度,可幫助玩家維持健康的坐姿,即使長時間玩遊戲依然舒適無比;表面採用多層合成皮革,外層材質觸感極佳,比一般的 PU 皮革更加堅韌耐用,能避免因為每天長時間使用所造成的磨損脫皮;內層以高密度泡綿軟墊讓支撐度和舒適度間取得完美平衡,使用柔軟的高密度軟墊,可以更貼合玩家的身形,透過體重來塑型軟墊,量身打造完美支撐效果。

Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition腰枕,讓座椅具備更完美的人體工學。在柔軟粉色天鵝絨外表上加了可愛的Hello Kitty圖案,腰枕內層採用厚實記憶泡綿軟墊,以精心雕塑的腰枕曲線完美支撐玩家的腰部,減少玩家脊椎歪斜,在支撐力與舒適度間取得了恰到好處的平衡,帶給玩家無懈可擊的乘坐體驗。讓Razer Iskur X – Hello Kitty and Friends Edition 電競椅及Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition腰枕,成為你的最強戰友,跟玩家一起面對所有挑戰!

以Razer經典滑鼠DeathAdder Essential及Razer Goliathus滑鼠墊,結合Hello Kitty與朋友們超萌戰力,讓玩家長時間騁馳遊戲中也不嫌累! Razer DeathAdder Essential 保留了 Razer DeathAdder 世代經典的人體工學外型。時尚顯眼的外型兼具舒適使用度,讓玩家在長時間的遊戲馬拉松中保持優異表現,永不畏懼戰火;可獨立編程的 Hyperesponse 按鍵提供更進階的控制能力,讓玩家擁有競爭優勢;搭配獲獎無數的 Razer™ 機械軸可承受高達 1,000 萬次點擊,使用時間更長,耐用更可靠。

Razer Goliathus採用軟質滑鼠墊細緻的布質表面,讓使用滑鼠時,能輕鬆移動;底部採用防滑橡膠,能提供穩定的控制;同時Razer Goliathus可針對所有靈敏度設定與滑鼠類型進行優化,不論是低靈敏度、高靈敏度、雷射或光學感測器 ,Razer Goliathus 都能給您一流追蹤反應,在任何遊戲中發揮一致可靠的操控性,盡情揮灑控制能力。

Razer Kraken BT Kitty – Hello Kitty and Friends Edition 無線藍牙耳麥,建議售價: NT$3,899,現正於Razer.com及momo獨家首賣; Razer三創旗艦店2月販售;Razer Iskur X – Hello Kitty and Friends Edition 電競椅,建議售價NT$15,490;Razer Lumbar Cushion – Hello Kitty and Friends Edition腰枕,建議售價NT$1,899,於momo獨家首賣。

預計三月上市的有Razer DeathAdder Essential + Razer Goliathus Medium Bundle – Hello Kitty and Friends Edition 滑鼠及滑鼠墊組,建議售價NT$1,899。