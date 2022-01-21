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第三劑怎麼打？台灣最熱門接種組合、抗體效價最高組合一次看

台大醫院內科部主治醫師謝思民表示，若訴求抗體效價最高，同屬mRNA疫苗的莫德納、BNT疫苗是最佳選擇，且3劑都接種莫德納或BNT疫苗，臨床試驗與實際數據最完整。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/01/21 17:26
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台大醫院今（21日）公布台灣人接種疫苗的廠牌組合數據，追加劑以莫德納疫苗最多人打，若以三劑組合而言，打2劑莫德納、BNT或高端疫苗者，第3劑選同廠牌疫苗的人比例最高，AZ疫苗則不然。

台大醫院今舉辦「您打滿了沒！台大醫院守護全民健康COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打超過30萬人次記者會」，公布自去年3月22日COVID-19疫苗開打以來的疫苗統計數據。

根據台大醫院副院長高淑芬，台灣接種第3劑疫苗者當中，有77.6%的人選擇莫德納（Moderna），17.7%選擇輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech），4.7%則打高端疫苗。

另外，依前2劑的種類，來看國人選擇第3劑的偏好，可以發現前2劑打AZ疫苗者，有75.9%第3劑選莫德納，20%選BNT，4.1%選高端；AZ混打莫德納疫苗者，則有81.3%選莫德納。

高淑芬強調，除了AZ疫苗外，2劑若接種同廠牌疫苗，無論是莫德納、BNT或高端疫苗，第3劑通常也會選同廠牌——打2劑莫德納者，高達90.2%續打莫德納；打2劑BNT者，有67%第3劑也選BNT；而打2劑高端疫苗，也有47.6%第3劑續打高端疫苗。

至於何種組合最具免疫效果，台大醫院內科部主治醫師謝思民表示，若訴求抗體效價最高，同屬mRNA疫苗的莫德納、BNT疫苗是最佳選擇，且3劑都接種莫德納或BNT疫苗，臨床試驗與實際數據最完整。

不過要特別注意的是，謝思民說mRNA疫苗副作用通常較大，可能出現腋下淋巴腫痛、肌肉痠痛、發燒等較嚴重的副作用，因此如果先前接種mRNA疫苗已經有嚴重不良反應的民眾，可考慮改選次單位蛋白疫苗的高端疫苗。
BNT
AZ
莫德納
疫苗
追加劑

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