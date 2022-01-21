富邦產險大樓舉行拆除祈福儀式典禮 五年後蛻變嶄新商辦大樓

富邦產險大樓今(21)日舉行拆除祈福儀式典禮，該棟大樓在20 20年11月通過危老重建申請核准，預計五年後，將蛻變為地上2 7樓，地下5樓新一代富邦產險總部大樓， 重建後不僅有利於重塑都市市容， 也有助於富邦產險獲取長期穩定租金收益， 並帶動周邊商業活動量能，這也是富邦集團以實際行動， 表達對政府都市更新政策的支持。

今日出席典禮的富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦產險自1961年 開業至今已逾60週年，一甲子以來，富邦在台灣這塊土地深耕、 茁壯，至今已經成為橫跨金融、電信、不動產、公益、 文創等領域之綜合性集團。 其中富邦產險是集團各關係企業中成立歷史最悠久者， 也是台灣第一家民營產物保險公司，富邦產險大樓堪稱「起家厝」， 今日大樓預計拆除重建，象徵富邦邁入下一個新里程碑，未來， 富邦將懷抱創業時的初心持續前進，致力於創造社會共好， 朝向下一個60年邁進。

富邦產險大樓在2002年因331地震而造成損害， 當時曾進行建築物結構補強，讓整棟大樓的安全性升級。2020年 11月大樓通過危老重建申請核准，2021年發包予達欣工程進行 大樓拆除及後續新建工程。舊有大樓原為地上14樓、地下4樓的建 物，未來將重建為地上27樓、地下5樓的商辦大樓， 並結合富邦集團實行ESG趨勢，新大樓設計將導入最新的節能、 智慧、環保概念，透過運用綠建築之建材、環境周邊綠化、 基地保水、室內日常節能等前瞻性的「綠建築」概念設計，以取得L EED、綠建築及智慧建築最高認證為目標，並從友善、 幸福職場環境兩大方向加以規劃。

在友善環境方面，新大樓四週會開放空間，規劃景觀造景、 座椅之開放空間，並將設置Ubike站點，提供員工、居民與學生 通勤便利性；同時將配合富邦在ESG領域推動環保、節能、 實踐淨零碳排之目標，規劃電動車充電服務與優先停車位， 提高同仁使用電動車代步之意願。大樓內部則規劃員工幸福食堂、健 身房，並納入自行車代步配套規劃設置淋浴間； 每兩層並設計特別的挑空綠化公共空間， 提供以人為本的舒適辦公氛圍， 打造讓員工生活與工作平衡的幸福職場環境！

照片由富邦金控提供

照片由富邦金控提供