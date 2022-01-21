臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為2.74% 上市股票總市值達55.51兆元

根據臺灣證券交易所統計，2022年1月21日發行量加權股價指數收盤為17,899.30點，較上週(2022年1月14日)的18,403.33點下跌504.03點，跌幅約為2.74%，台灣50指數收盤為14,270.82點，較上週的14,770.17點下跌499.35點，跌幅約為3.38%，寶島股價指數收盤為20,377.19點，較上週的20,936.59點下跌559.40點，跌幅約為2.67%。產業別指數方面，漲幅以電子通路類指數上漲1.15%為最大，跌幅以航運類指數下跌9.24%為最大，未含金融類指數下跌431.94點，跌幅約為2.71%，未含電子類指數下跌587.90點，跌幅約為2.91%，未含金融電子類指數下跌484.13點，跌幅約為2.89%。

臺灣證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為1兆3,476.21億元，全體上市股票成交金額為1兆2,666.59億元，股票成交量週轉率為2.36%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類4,688.26億元，占全體上市股票交易金額37.01%

第二名，航運類1,467.51億元，占全體上市股票交易金額11.59%

第三名，光電類1,424.20億元，占全體上市股票交易金額11.24%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，光電類7.36%

第二名，航運類5.99%

第三名，電子零組件類4.45%

累計今年年初開盤迄今共15個交易日，集中市場總成交金額為4兆4,864.67億元，市場日平均成交金額為2,990.98億元，股票成交量週轉率為8.24%，股票日平均成交量週轉率為0.55%。

2022年1月21日全體上市公司市場總值為新台幣55兆5,064.31億元，較上週(2022年1月14日)市值57兆198.97億元減少1兆5,134.66億元，減幅約為2.65%。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)