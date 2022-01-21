台灣華視總經理莊豐嘉請辭　職務將由新聞台長陳雅琳代理

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）中華電視股份有限公司今(21日) 召開臨時董事會，華視總經理莊豐嘉會中主動請辭，董事會一致通過，任期至1月底。華視會後發聲明，莊豐嘉請辭後，由新聞台長陳雅琳代理總經理一職。

中國國民黨立法院黨團18日指控莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時，態度不佳，稱莊豐嘉威脅國民黨團若不撤案，將召開記者會修理國民黨。

莊豐嘉19日在記者會上否認曾說「修理國民黨團」，認為國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。立法院長游錫堃召集朝野黨團協商研商總預算案時，費鴻泰代表國民黨團提出要求，「莊豐嘉即刻下台」，並堅持必須在此先決條件下，才繼續協商總預算案。

華視今天召開臨時董事會，會中通過莊豐嘉請辭總經理案，並由新聞台長陳雅琳暫代總經理。華視董事會表示，總經理莊豐嘉為顧及公廣集團整體利益，主動提出辭呈，華視董事會勉予同意。

聲明指出，此事引起紛擾源自政府與公共媒體權責分際，為釐清兩者的關係，華視董事會將於適當時機，以適當管道舉辦相關議題討論，以凝聚社會共識。

針對華視總經理莊豐嘉請辭，文化部長李永得今接受媒體訪問時表示，尊重各方決定，但他強調公共電視（含華視在內的公廣集團）接受國會監督，以及堅持新聞自由，兩件事情都重要，都是國家進步的元素。

李永得今天出席國家攝影文化中心「婉風流轉時」攝影展開幕記者會，會前有媒體提問有關華視總經理莊豐嘉請辭一事的看法，李永得表示，他完全尊重公共電視的決定，包括董事會及當事人的決定。

媒體問到是否感覺到政治力影響媒體？李永得表示，他相信外面的干擾是有的，「藍的，綠的，還有其他在野黨都有一些不同的聲音，但這些聲音是社會多元的一部分，公視基金會的董事們都是本於他們的專業，不會受到這些干擾做出任何決定」。

被問到莊豐嘉下台、預算協商隨之展開，是否覺得鬆一口氣？李永得表示，這兩者應該分開來看，「公共電視內部所做的任何決定都應該給予尊重，立法院本於職權要進行預算協商或是審查也是其職責。公共電視受國會的監督，與堅持新聞的自由，都是整個民主的基本要素，都是國家進步的元素」。

莊豐嘉本人稍早在臉書PO文表示，一切都是最好安排。在成績最好的一年告別，留下對得起自己和大眾的身影，是最好ending（結局）。

中國國民黨立法院黨團18日指莊豐嘉代表華視到黨團協商111年度中央政府總預算案相關主決議提案時，威脅國民黨團如果不撤案，將開記者會修理國民黨；莊豐嘉否認曾說「修理國民黨團」，但國民黨團以台語台預算要脅，已威脅新聞自由，他該出面捍衛。