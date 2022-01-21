台南大員皇冠假日酒店除夕已爆滿 新春聚餐快搶訂

2022春節進入倒數計時，拜年走春必備伴手禮您是否都準備好了呢？想要送禮送的有面子、送到心坎裡該如何挑選？台南大員皇冠假日酒店首次推出全新精美包裝的伴手禮盒，有象徵愛您久久的「紅白酒禮盒」、象徵年年有餘的「XO醬禮盒」，以及象徵步步高升的「蘿蔔糕、芋頭糕」禮盒，都是體面美味的伴手禮首選。即日起至2022年3月31日前，憑各廳單筆消費滿千元即可享9折優惠。

因為疫情家人朋友難得相聚，總要利用除夕圍爐應景吃頓團圓飯，所以台南大員皇冠假日酒店除夕晚宴分2個用餐時段也早早被預訂客滿，如今想預訂的人僅能搶訂小年夜、除夕午餐時段，抑或是選擇大年初一或是初二回娘家全家吃團圓飯，酒店於農曆新春期間(初一至初五)不打烊，好久不見的親朋好友也能利用新春期間好好聚餐，元素餐廳提供全自助餐899元起、煉瓦餐廳提供鐵板燒套餐2,080元起與日式套餐1,280元起，彩豐樓也提供新春粵菜單點，多元的餐飲選擇，可以滿足不同飲食喜好的饕客，以上價格需另加10%服務費。即日起開放預訂，訂位專線06-512-1807。

農曆春節將近，應景拜年、體面大方年節好禮更顯重要。台南大員皇冠假日酒店今年全新精美包裝的伴手禮盒，象徵愛您久久的「紅白酒禮盒」，每瓶1,680元，產地源自於法國南部朗格多克的木蘭嘉薩克酒莊，是世界最大的葡萄園區產地，為典型的地中海葡萄酒之鄉。此酒莊不使用任何化學肥料、農藥，灌木叢散發的特殊香氣，提高了葡萄酒豐富的香氣口感與令人驚艷的品質，肯定是絕佳送禮的選擇。即日起至2022年3月31日前，同時購買紅酒禮盒與白酒禮盒原價3,360元，享85折優惠。(禁止酒駕，未成年請勿飲酒)

彩豐樓應景年節伴手禮有象徵年年有餘的XO醬，象徵步步高升的蘿蔔糕或芋頭糕，可依照喜好自行搭配，2瓶裝的XO醬禮盒1,100元、1瓶XO醬搭配一份蘿蔔糕或芋頭糕的禮盒為790元。別具文創設計的包裝禮盒，金色盒身、印有台南窗花與豐字樣，提袋印有安平守護神劍獅，兼具體面、吉祥與美味的伴手禮首選。由香港名廚袁東海掌廚，傳承香港的媽媽味，小時候媽媽教他製作蘿蔔糕時，總會插上一炷香，當香燒完了，就是美味上桌時，大約45分鐘的蒸煮，尤其豐味蘿蔔糕與臘味芋頭糕都放入事先乾炒煸出香氣的肝腸與臘腸，是最具代表的粵式口味。

袁東海主廚說最好的吃法是蘿蔔糕切1.5公分的厚度，以中慢火煎每面煎2分鐘到兩面金黃即可；芋頭糕則是建議切成5公分立方的大小，用隔水加熱的方式蒸熱，上面灑上蔥花或香菜以及櫻花蝦即可食用，喜歡重口味的，可以再淋上極品XO醬，風味十足，肯定讓人回味無窮。以上伴手禮皆為新鮮製作，請3天前預訂。預購專線：06-512-1807。