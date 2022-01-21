日月潭雲品攜手Lexus　全新NX試駕住房專案

農曆春節即將來臨，今年度一連有九天連假，正是與家人團聚出遊的好時機，雲品溫泉酒店本季將酒店打造出日本風情造景，讓許久無法出國旅遊的顧客能重溫日本度假感，在農曆春節前更獨家攜手日系豪華汽車品牌Lexus重磅推出「Lexus風尚行旅」方案，自1月24日起至2月底，預訂該一住房專案即可享有住宿期間試駕全新NX系列車款，一泊二食含車輛使用專案優惠價每晚22,888元起，搶先體驗豪華休旅霸主Lexus NX車款的全新魅力。

日月潭雲品除了擁有日月潭第一泉的碳酸氫鹽泉美人湯，讓旅客不用到日本即能享有頂級湯泉之外，一直以來以日本職人的服務態度，以貼心細膩的服務款待每一位到訪的旅客，深受家庭旅客的喜愛; 今年瞄準家庭旅遊市場，與蟬聯台灣豪華休旅車銷售冠軍的Lexus合作，共同打造一趟「Experience Amazing」的旅程，專案搭配雲品尊榮湖景客房，讓旅客一進房便能飽覽開闊的日月潭湖景，感受猶如山水畫般的潭水與山嵐間的變幻; 晚間則安排至雲品頂級的半露天餐廳雲月舫Sky Lounge，在星月相伴下享受主廚以西式手法融合在地食材的創意料理，翌日早餐則有獲得網路評選為最佳旅宿早餐的丹彤餐廳兩百道料理滿足饕客味蕾，無論旅客偏好中、西、日、台式或原住民風味皆能獲得滿足，此外，雲品豐富的設施與活動，更讓旅客在住宿期間不需要費心安排，便能在飯店內能夠遊憩與休息。

專案最大亮點則在住宿期間可免費試駕甫上市便受到專業車評一致大力讚賞的Lexus全新大改款NX休旅車，首代NX車型自2014年問世後，旋即成為豪華跨界休旅的熱銷車款，在全球超過90多個國家販售，累計銷售將近一百萬台，可見消費者對其喜愛之程度；而第二代NX除了導入全新設計語彙，並首次採用”L E X U S”車尾logo的車身識別外，也率先增加品牌首款PHEV插電式油電複合動力車型來打造更加豐富的電動化產品陣容，搭配不斷進化的Lexus Driving Signature及先進科技，正式宣告Lexus邁入新世代。本次特別提供NX 450h+ F SPORT版(PHEV)與NX 200 豪華版(汽油)兩款車輛供旅客試駕， 在日月潭的環潭公路上，更能感受得到車輛優異的性能。推薦旅客能前往周遭的文武廟為新的一年祈求好運氣、慈恩塔登高一覽日月潭的全景或是到熱門的向山遊客中心一遊。

為讓更多旅客能感受到Lexus品牌魅力，在合作期間1月24日起至2月28日在日月潭雲品將同步展示NX 350、NX 350h、NX 250三款車款，讓旅客不用到展間就能近窺巔峰造極的工藝之美 ; 且晚餐時段至彩雲軒鐵板燒以及全台唯一四度蟬聯米其林三星頤宮餐廳主廚陳偉強所主理的同名餐廳KEN CAN by Ken Chan享用套餐，即加贈Lexus獨家紅酒乙杯以及主廚特製聯名造型甜點。更多住宿旅遊訊息與活動可詳見雲品官網，或逕洽飯店049-285-6788。