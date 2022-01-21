台北福華推春酒專案 超夯紹興醉雞入菜

迎接春酒旺季的來臨，台北福華大飯店2月6日起至3月31日推出春酒專案，主打江南春、蓬萊邨、宴會廳及彩虹座等特色餐廳，提供「經典桌菜」及「歐式自助餐廳」二種類型的方案，台式桌菜平日時段10人桌菜每桌價格$11,800+10%，週五~週六或國定假日每桌價格為$15,800+10%，再享軟性飲料無限暢飲、紅酒2瓶或台灣啤酒暢飲3小時；彩虹座平日每人$1,000元起+10%，假日為$1,200元+10%，任選一專案即免費提供摸彩箱乙個、emoji拍照手拿版以及每桌享5小時免費停車，以超優惠的價格搶攻春酒商機，同時祭出最美味的經典菜色鼓舞員工面對來年的挑戰。

江南春每年都是許多企業春酒的首選名單，今年推出的江南大拼盤，主廚劉宜嘉也將拿手的招牌料理紹興醉雞納入其中，將精選的雞腿煮熟後冰鎮冷藏，再加入紹興酒、枸杞及祕製調味料浸泡入味，「皮爽肉嫩、酒香入味」的醉人滋味更讓紹興醉雞長年穩坐美食冠軍的寶座，再搭配干貝佛跳牆、清蒸龍虎斑及紅燒肉烏參等經典菜色，用最具色香味的江浙菜替員工加油打氣！

受到許多懷舊的饕客喜歡、標榜經典台菜老味道的蓬萊邨也力推道地手路菜，其中龍蝦雙拼由主廚王永宗堅持選用肉質鮮美細嫩的澳洲龍蝦，以天然水果調製的芒果泥和秘製的海蜇皮，完美襯托海鮮的甘甜；再集結高昇肋子排、蓬萊佛跳牆、蒜泥粉條蟹和清蒸石斑魚等超人氣菜色，打造最潮台式春酒，讓員工享用難忘的美好饗宴！

台北福華表示，目前飯店主力著重於年菜，預購狀況良好已達九成滿；春酒的部分雖然時間尚早，但仍已接獲許多企業詢問；近期雖然疫情有升溫跡象，但內部將會密切關注疫情走勢並強化各種應變措施，緊跟相關防疫政策，若有必要，將於第一時間啟動企業顧客的春酒替代方案，如更換等值的外帶桌菜、餐盒或協助顧客調整預定時間，以維護顧客權益與公司營運。