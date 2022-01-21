台北喜來登大飯店迎新好運 新春吃喝玩樂9天不停歇

春節9天連假即將來臨，搶攻闔家出遊與年節聚餐商機，台北喜來登大飯店推出各式新春應景餐飲與住宿優惠迎客，即日起至2月15日前以「虎旺豪運汽」新年住宿專案討吉利，入住每人每晚1,800元起贈復古福氣包、彈珠汽水、精選紅酒與招財虎鹽雕，另可使用三溫暖與健身房設施。賓客亦可選擇以豐盛美食迎新，3月底前入住「喜來登精選」或「豪饗下午餐」專案，享受十二廚的雙人自助早餐或下午餐，每晚3,800元起。台北喜來登恪守防疫規定，在全館客房、親子遊戲室、健身房等區域設置日本大幸藥品旗下「加護靈」全天候主動式空間抑菌劑，有效抑制空間病菌及過敏原，且按照優於政府公告標準的萬豪衛生消毒承諾進行區域定期消毒，以最高防疫規格，保障顧客入住及用餐安全。

1月31日(除夕)起至2月5日(初五)，館內７間餐廳各自推出特色圍爐饗宴，包含宴會廳的「虎嘯遊戲廚戲夜」、十二廚除夕Buffet、桃山和風新春宴、比薩屋義式饗宴等。此外，2月1日大年初一早上10點飯店大門口更安排「戰鼓喧天」與「祥獅跳樁」表演為賓客討個好彩頭，精采內容陪伴賓客歡度新年。除夕入住的旅客更可獲贈「虎年特色紅包」作為新春小禮，祝福每位賓客平安度歲、迎春納福。

「虎旺豪運汽」新年住宿專案

虎禮旺新年！2月15日前入住「虎旺豪運汽」新年住宿專案的房客可獲得新春福氣包，包含台灣古早味的「阿嬤茄芷袋」、象徵好運氣的「懷舊彈珠汽水」以及造型神氣可愛的「招財虎鹽雕」與「虎年迷你春聯」，雙人成行每晚3,600元起，再贈送「精選紅酒乙瓶」另可累積萬豪旅享家積分點數，讓大小朋友享受有趣好玩的春節假期。

農曆年的腳步越來越靠近，小時候柑仔店賣的「懷舊彈珠汽水」透著清涼香甜的氣泡滋味，與熟悉紅綠紗網交織的「阿嬤茄芷袋」，懷舊復古的新年豪福汽禮袋，搭配由神形雕手之稱的黃銘波主廚以巧手捏製的「招財虎鹽雕」，可愛的臉蛋以及圓滾滾身體，帶來好運又療癒。專案再贈送「精選紅酒乙瓶」期許迎來大紅大紫的好旺年！

過年圍爐摘星星！米其林年菜1,280元起大器上桌

新年宴客，廚房新手輕鬆駕馭！米其林年菜輕鬆端上桌，圍爐時刻盡興又有面子！台北喜來登精選米其林二星餐廳請客樓的經典宴客菜一品佛跳牆、鮑魚一品雞湯，兩款湯品搶攻頂級饕客市場，以及主廚拿手台菜「花膠白鯧米粉湯」鮮爽的湯頭浸潤米粉，香氣豐盈酥嫩的白鯧魚肉，加上蒜苗、芋頭、芹菜、蛋酥等配料組成的圍爐豐盛大菜等。

粵菜餐廳辰園則主推匯集脆皮燒鵝、蜜汁梅花叉燒、玫瑰油雞、香烤烏魚子與麻香海蜇五款功夫燒味的「鴻運廣式燒味拼」，以及精選龍蝦、鮑魚、花膠、沙公、龍膽斑等頂級海鮮的「龍皇海鮮鍋」，另有鮮鮑扣鵝掌、古法豉油雞等美饌。走春探親必備好禮辰園「臘味雙糕禮盒」，傳承數十年的經典美味，鹹香臘肉與鮮甜蘿蔔絲的手作美味，是老饕指定的送禮首選，外帶年菜價格自1,280元起。

宴會廳初二走春宴，每桌10位28,800元

除夕圍爐訂不到，初二加碼開桌加菜！宴會廳2月2日(初二)推出「虎豐歲．巧團圓」走春宴，精選頂級好菜包含錦繡六小福黃皮雞、烏魚子、鮮干貝、椒麻千層等開胃菜，以及南非六頭鮑的清燉佛跳牆、蠔皇百果一品參、起司焗烤活龍蝦、紅蟳蒸米糕、燕窩杏仁露搭配海鮮酥餅等，可分為午宴及晚宴，每桌10位28,800＋10%。豪氣加碼每桌果汁無限暢飲、精選紅酒或白酒2瓶，另贈喜氣洋溢的「福氣虎」特製鹽雕，讓回娘家的女兒與女婿享受與家人團聚的幸福時光。

The Deli「豪華海陸雙人外帶分享餐」

不想上館子、在家來場美味新年大餐！一樓外賣店 The Deli推出「豪華海陸雙人外帶分享餐」，優惠價每組1,980元(原價2,580元)，即可品嚐到清爽誘人的「煙燻鮭魚綜合沙拉」，柔嫩滑口的燻鮭魚搭配日式和風沙拉開啟味蕾。接著是鮮嫩多汁中帶點嚼勁的「蘋果木燻烤美國肋眼牛排 16盎司」鬆綿的松露香炒洋芋，盡是滿足！以及肉質肥彈飽滿的「蒜味奶油龍蝦(整隻)」，濃郁奶香中透出迷人蒜韻，搭配香炒季節時蔬、培根及野菇一起享用，盡享舌尖上的豐饒滋味！現點現做、美味立即帶著走！外出踏青野餐、午間的辦公室大餐、或是在家來場美味饗宴，與家人朋友一起啖美食、迎新年。