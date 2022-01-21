【導演專訪】奇幻暖心電影「嗨！神獸」溫柔面對親人離世　台灣大年初一感人上映

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)奇幻暖心電影「嗨！神獸」透過會吃惡夢的神獸傳說，探討各階段面對親人離世的悲傷，將於2月1日感人上映。

「嗨！神獸」由楊采妮及李李仁領銜主演，為馬來西亞導演池家慶首部劇情長片製作，初試啼聲即入圍2020金馬影展視覺效果獎及加拿大奇幻電影節，故事改編自導演個人親身經歷，透過神獸傳說描寫大人與小孩看待死亡議題的方式，於金馬首映時賺人熱淚，把飾演爸爸的李李仁跟阿嬤的呂雪鳳都弄成淚人兒。

「森林深處住著一頭神獸，牠會把人們的惡夢都吃掉喔！」池家慶表示，會寫這部劇本源自2015年父親因染上登革熱去世，當時大人們忙著處理後事時，他觀察到才8歲的表弟什麼都沒有問，大人哭他就跟著哭，有天表弟突然問他「姨丈是不是不會回來了？」他才驚覺小朋友是如何理解死亡的，所以想拍攝一部給自己孩子看的電影，透過不同年紀及性別的視角探討死亡。

電影主角神獸是中國古傳說裡的貘，也就是四不像，傳說他們可以吃掉人們的噩夢，所以以前很長刺繡在小孩枕頭套上，希望他們睡覺安穩不會做惡夢，池家慶說，「爸爸去世後一直感覺像在作夢，那時候就突然間就有個想法，如果真的有神獸的話，可不可以幫我把爸爸去世這個惡夢吃掉？」

電影取材自個人兒時記憶，從小在馬來西亞漁村成長的池家慶，首部劇情片卻選擇來台拍攝，他說，當初在家鄉寫完第一版劇本後來台環島，很喜歡台灣海邊跟漁港，之後發現被森林包圍的漁港很符合想像中的場景，所以最後決定到宜蘭取景，加上和當地漁民聊天時，發現這裡也很常發生船難，和童年經驗不謀而合。



台日混血童星白潤音飾演阿吉(圖/台北金馬影展)



李李仁(圖/台北金馬影展)



楊采妮(右)及呂雪鳳(圖/台北金馬影展)

神獸長什麼樣子？導演透露，光是製作特效定案神獸長相就花了將近一年，「因為這故事神獸是靈魂主角，不能讓觀眾覺得牠很假很像洋娃娃，希望讓觀眾要和劇中小孩一起相信神獸的存在，這比想像中難很多！」然而於2020金馬首映時，一切的辛苦都值得，當觀眾看到畫面時都感到很美很震撼。

池家慶說，觀眾反應讓他很驚喜，因為是改編自己童年的小品，本來預期大家會覺得平淡，但出乎意料的是，電影前半部充滿笑聲，後半部全場安靜還不時傳出啜泣聲，甚至雪鳳姊跟李仁哥也都哭到不行。

池家慶透露李李仁在映後跟說他，沒想到片子出來的感覺是像這樣，本來以為是拍給小朋友看得，看完後很想念爸爸，覺得跟孩子還有很多事情還沒做完，要快點去做不然時間不等人。

在劇中飾演男孩阿吉的阿嬤呂雪鳳也被劇情攻陷心房，「小朋友沒有爸爸很可憐，那傷心不是逼我哭，是內心很酸很酸很酸一直默默地流淚。」很多觀眾也將自己內心投射在劇情裡，在某個角色身上找到自己，池家慶用充滿童趣的故事訴說死亡議題，溫柔且安靜的陪伴彼此度過人生低潮。

劇情描述海上討生活的爸爸遇上船難後離家多年的母親現身並打算帶阿吉離開，阿吉回想爸爸說過的故事決心進入魔幻森林尋找神獸，拜託牠把爸爸帶回來，看似穿過重重困難的冒險故事，其實是長大必經的旅程，將於2月1日各大戲院上映。