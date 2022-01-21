拜登當選滿1年支持率一路降 61%跌至43%成任內最低

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國總統拜登任期滿一年，支持率卻持續下滑，根據路透社與易普索的民調，拜登本週的支持度掉到上任以來最低點，顯示美國民眾對疫情發展和通膨問題感到不滿。

路透社與市調公司易普索（Reuters/Ipsos）19日至20日所作的全美民調顯示，有43%的美國成人對拜登任內表現表示贊同，有52%表示不贊同，其餘則說不確定。

美聯社NORC公共事務研究中心（NORC Center for Public Affairs Research）也指出，只有28%的受訪者表示他們希望看到拜登在2024年競選連任，而70%的人表示不希望，這可能肇因於美國疫情發展、通膨問題和阿富汗撤軍爭議。

另外，根據美聯社NORC公共事務研究中心的民調，拜登在2021年1月以61%的支持率上任，至去年12月則降至48%，現在這個數字又再進一步下滑。

拜登的支持度下滑也對民主黨相當不利，中央社指出，民主黨人擔心這可能影響到今年11月8日的國會期中選舉；若共和黨人在國會眾議院或參議院掌控多數，拜登推動國會立法的議程可能註定要失敗。

不過將拜登上任後一年的支持率和前總統川普相比，兩者仍有差距，川普上任滿一年時的民意支持度為37%，而有59%民眾不支持。

中央社指出，路透社/易普索這項調查是在線上進行，對全美地區民眾以英文問卷作調查，有1004名成人民眾作答，包括453名民主黨人和365名共和黨人；信賴區間誤差為4個百分點。