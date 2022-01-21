【強制接種】歐洲第一槍 奧地利成人2月起拒打可罰11萬

奧地利國會20日以高票通過強制接種法，成為歐洲首個強制成人接種新冠疫苗的國家。（圖／美聯社） 奧地利國會20日以高票通過強制接種法，成為歐洲首個強制成人接種新冠疫苗的國家。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）不打疫苗就罰錢！奧地利國會下議院20日通過爭議性法案，無視大批民眾抗議，將於2月起強制成人接種新冠疫苗，創歐洲先例。

《法新社》報導，奧地利政府11月宣布該項法案，引發成千上萬的民眾於週末例行示威抗議。然而，強制接種法在下議院受到了除了極右翼外的多數支持，在183席次中以137票贊成、33票反對通過。

目前已有72%的奧地利民眾完整接種新冠疫苗，覆蓋率與歐盟平均值70%相當，但略低於鄰近的義大利、法國幾個百分點。

預計2月法案生效實施後，經勸導階段，自3月下旬起將對不守強制令的民眾開罰，最高可處3600歐元（約新台幣11萬4800元）罰鍰。

奧地利當局原欲將新法涵蓋14歲以上民眾，目前訂定為18歲以上成年人，孕婦及有醫療豁免者例外。

目前全球採取強制接種的國家僅有厄瓜多、塔吉克、土庫曼、印尼和密克羅尼西亞。

極右派的反對

幾乎各黨派絕大多數議員都投票贊成，即便是反對黨社會民主黨（SPOe）以及新奧地利與自由論壇黨(NEOS）的領導人，也支持執政的中右翼綠色聯盟。

唯一的反對意見來自極右派奧地利自由黨（FPOe），該黨一直在爭取反對接種的選民。FPOe領導人基克（Herbert Kickl）20日在國會激辯中抨擊該法， 稱這是「為奧地利的極權主義鋪路」。基克表示，他將繼續拒絕接種疫苗，反抗新法。

接種防疫，軟硬兼施

奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）於國會表決前表示，「接種疫苗是實現社會持久自由的機會，因為病毒將不能再限制我們」。

衛生部長穆克斯坦（Wolfgang Mueckstein）在國會辯論中強調，「所有證據表明，奧地利可用的疫苗都是安全的」。

為提高接種率，奧地利當局也祭出疫苗樂透，已接種疫苗者有機會獲得價值500歐元的禮券，商店、飯店、餐廳，以及文化和體育場館皆可使用。

奧地利人口約900萬，累計確診150萬例，近1.4萬人染疫喪生。該國成年人口有740萬人，其中完成兩劑接種的有580萬人，接種率約78.5%。

目前該國新增確診仍屢創新高，據《路透社》報導，19日單日新增逾2萬7,600例。