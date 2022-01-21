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【1/21台灣本土+23創今年新高　境外+45】高雄+10、桃機+1、經貿特區6人確診 與西堤群聚相關

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/21 14:51
【1/21台灣本土+23創今年新高　境外+45】高雄+10、桃機+1、經貿特區6人確診 與西堤群聚相關

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為23例本土個案及45例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為10例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，當中有10例與高雄港工作的染疫父親（案18156）相關；另桃園機場、西堤餐廳群聚持續擴大。

指揮官陳時中說明，在經貿特區工作的2名移工，於1月9日曾到西堤用餐，但沒有主動出面採檢，待出現疑似症狀後，PCR陽性確診，其他4位職場相關人員也確診，整個公司有6人確診，上午已經檢驗千人員工，等待結果出爐。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為20例男性、24例女性及1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(17例)、菲律賓(4例)、越南及以色列(各3例)、加拿大(2例)、波蘭、澳大利亞、韓國、新加坡、瑞典、俄羅斯、英國及愛爾蘭(各1例)移入；另8例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月20日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,109例確診，分別為3,283例境外移入，14,772例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計116例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

更新時間 : 2022-01-21 15:40 GMT+08:00

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