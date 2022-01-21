金融時報：美國建議立陶宛更名「台灣代表處」 國務院：不實報導

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）外媒報導，美國建議立陶宛考慮更改引發爭議的「台灣代表處」，以緩解與中國的緊張關係。該報導被美國國務院、國家安全會議發言人、立陶宛外交部否認。

立陶宛因允許我國在首都維爾紐斯設立以台灣為名的代表處，遭到北京政經脅迫，近期對中國貿易也受阻撓，引發國際聲援關切。《金融時報》今（21）日引述消息人士指出，美方提出更名一事，因台灣代表處名稱給中國脅迫的機會，也恐損害台灣與立陶宛關係深化的努力。

報導隨後指出，美國國家安全會議一位發言人否認這項消息，並表示「任何提出其他建議的人都沒有反映出美國和立陶宛之間的實際討論」，他表示「美國已經告訴立陶宛，將支持其主權決定。」

中央社透露，美國國務院一位不具名發言人也駁斥更名的說法，該位發言人強調，美國尊重也支持立陶宛與台灣強化雙邊關係、實質合作的努力。

國務院發言人指出，立陶宛為美國重要北大西洋公約組織（NATO）盟友，也是許多議題上的夥伴，包括強健防衛與經濟連結、促進民主與人權等。美國重申對立陶宛的支持，也積極努力擴大、深化立美強健雙邊關係。

這名發言人進一步說明，台灣在公衛、先進製造技術與民主治理等領域都扮演全球領導地位，與台灣來往能讓國際社會受惠，包括美國在內。

立陶宛外交部則表示，關於美國提議改變辦事處名稱的說法是 「錯誤的」，是一場 「造謠」。台灣駐華盛頓大使館未予置評。