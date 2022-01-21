不推銷、跳脫傳統健身房型態　「路易莎」斥資千萬打造健身品牌「Self room」　還獨賣生酮甜點等健身美食

路易莎創辦人黃銘賢鑽研健身與飲食後，運用自家優勢從咖啡跨足健身產業。（路易莎提供） 路易莎創辦人黃銘賢鑽研健身與飲食後，運用自家優勢從咖啡跨足健身產業。（路易莎提供）

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）健身除了要有持之以恆的意志力外，也可透過更舒適的環境來打造「屬於你的健身美學」！路易莎日前宣佈與旗下Self room健身品牌，創新複合經營全台首間「路易莎生活運動館」。路易莎咖啡創辦人黃銘賢在場分享從原本的99公斤減去30公斤的心路歷程，並以自身經驗創立全新的健身房型態，希望消費者都能找到適合自己的健身方程式。

路易莎生活運動館外觀_Self room。（路易莎提供）

佔地513坪「路易莎生活運動館」位在CITYLINK松山貳號店、蔦屋書店舊址，一個結合咖啡、甜點與健身房的新複合概念店。黃銘賢表示：「我一直在尋找沒有壓力的運動空間，健身不該只是練肌肉的粗曠氛圍，我希望Self room給人感覺自由自在舒適放鬆。這裡的每一樣器材，都是我精心挑選的，既專業又像精品，讓人迫不及待想盡情體驗享受。」

黃銘賢形容「咖啡是生命、健身是情人」，鑽研健身後才發現咖啡因能消除水腫，提高新陳代謝，增強運動後的燃脂能力及健身效果，這個過程叫EPOC，「讓咖啡做你的健身後勤」。

要從痛苦的鍛鍊轉成快樂的健身並不容易，這跟喝咖啡蘊含一樣的道理，入門沒有概念，照著別人設計的菜單跟口味，久了就想探索適合自己的產區風味，找到適合自己的健身方程式。

他補充道，路易莎不斷從消費者需求發展出全方位特色門市，從路易莎150萬黑卡會員樣貌分析顯示，20-45歲年輕客群佔了70%，這個階段的消費者熱愛美食、潮流、健康，十分在乎「自我實現」，路易莎洞察健身趨勢後，希望跳脫傳統健身房型態，提供全新的健身體驗。

在Self room木質調地板和特色藍地毯上重訓，器材從牆面選，有特務電影既視感。（路易莎提供）

在裝潢上，Self room大量使用木質色調地板及柔和燈光，讓人在更怡然自得的狀態下，提升鍛鍊中的自信與意志力，尤其是在2樓落地窗前的大草皮上推雪橇，在自然光下更顯動態線條的美感！

同時也針對專業健身族提供特定部位的鍛鍊器材，並可攜帶自己的私人教練入場，相較於坊間健身房是比較自由的健身平台，不過消費者與教練都須以分計費的形式收費哦。

來到了松山生活運動門市當然也別錯過路易莎CP值超高的甜點和咖啡，門市獨家推出生酮乳酪捲、生酮義式提拉米蘇、椰絲杏仁果餅、能量果麥棒等健身控最愛美食，年後更即將上市芒果及棉花糖等多種風味的高蛋白飲系列，健身完別忘了到樓下喝杯咖啡來消除水腫，補充能量。

路易莎生活運動門市獨家販售生酮點心、果麥棒及高蛋白飲品。（路易莎提供）

這也是路易莎咖啡與潤泰第三次合作，過去雙方合作TSUTAYA蔦屋書店的店中店型態，去年也攜手經營Share Lounge共享空間，潤泰創新簡滄圳董事長也特地到場見證全新特色門市的誕生。

簡滄圳表示， 路易莎創新成立的新品牌的Self room，是更加獨立、自由、符合自我的多元健身空間，且收費實在、時間彈性、器材選擇更多，消費者可以自由選擇屬於自己的運動菜單，也可以跟教練學習，這與潤泰集團自日本蔦屋集團引進的Share Lounge的品牌經營理念不謀而合。

Self room表示，收費方式則分為訂閱制、以分計費，也有單堂1500，買5送1的專業教練課程，滿足不同需求的客群。在開幕期間限定推出訂閱制享每月999元優惠（限400名），一個月內無限時、次使用，非常適合專業健身族；也有免綁固定會費、以分計費的形式，每分鐘定價2元，慶開幕享8折優惠，等於每分鐘只要1.6元，儲值1000元再贈送500元。

Self room 團課區有TRX、飛輪、滑雪機，直接面對窗外的綠意盎然，運動過程更放鬆愉悅。（路易莎提供）