歐洲議會聲援香港、立陶宛譴責中國 外交部：反映中國經濟壓迫立國具迫切性

(台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導)有鑒於中國加大打壓力道,歐洲議會於20日通過「違法香港基本自由」緊急決議案,並將聲援立陶宛納入新增條文,強烈譴責中國對立國施加的經濟脅迫,呼籲歐盟採取行動捍衛歐盟單一市場。外交部指出,此舉反映歐洲議會認為中國對立國的經濟脅迫具急迫性,應即時對提供立陶宛必要支持,外交部給予高度肯定。

外交部表示,歐洲議會全會20日以585票同意、46票反對、41票棄權的懸殊比數,高票通過「違法香港基本自由」(Joint motion for a resolution on violations of fundamental freedoms in Hong Kong)的緊急決議案,特別納入聲援立陶宛的新增條文,強烈譴責中國對立國施加的經濟脅迫,呼籲歐盟採取行動捍衛歐盟單一市場。

本案是繼41位跨黨派歐洲議會議員1月17日聯名致函呼籲歐盟高層支持立陶宛後,歐洲議會兩日內再以通過緊急決議案方式,就立陶宛情勢表達高度關切,外交部給予肯定。



外交部指出,緊急決議案強調尊重人權、民主及法治應續為歐中關係的核心,譴責中國針對立陶宛施以經濟脅迫及威嚇手段。決議案指出,中方行徑已構成對立國產品的實際制裁,違反世界貿易組織(WTO)國際規範,直接衝擊歐盟單一市場原則,因此呼籲歐盟應出面捍衛。決議案同時歡迎近期支持立陶宛力抗中國脅迫的各項聲明,籲請歐盟執委會、理事會及會員國與國際夥伴合作,保障台灣民主及香港基本自由,並重申歐洲議會將以中國人權狀況作為是否批准歐中全面投資協定(CAI)的重要依據。



外交部分析,該項緊急決議案的通過,反映歐洲議會認為近來中國對立陶宛的經濟脅迫具急迫性,應該即時提供立陶宛必要支持,相關訴求獲得跨黨派議員的響應。外交部樂見歐洲議會持續以實際行動力挺立陶宛,將持續在民主、自由、法治及人權共享價值上,與美國、歐盟及會員國等全球理念相近夥伴深化合作,共同應處威權主義對國際民主陣營構成的各種挑戰與威脅。