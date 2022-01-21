花生過敏有得治？研究：愈小鍛鍊愈有效

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）花生過敏是常見過敏，發作時症狀從哮喘、蕁麻疹到皮膚炎都有，嚴重者甚至可能休克。最新研究指出，此症或許出現了「機會之窗」，若能及早加以鍛鍊，假以時日，治癒有望。

根據美聯社，這項發表在刺胳針（Lancet）的抗敏試驗，是由美國政府出資進行，針對146名1至3歲的美國幼童。受試者分為兩組，實驗組每日攝取摻有花生粉的食物，份量逐日增加，對照組則是吃燕麥粉。

兩年半的試驗結束後，花生組兒童中，71%已可忍受16顆花生的份量而不會誘發過敏，半年後維持此抗敏能力者，還剩21%。至於對照組，在試驗結束以及半年後，能承受16顆花生的孩子約占2%。

據研究，年齡愈小、過敏愈輕微的孩童，「治癒」希望愈大。受試兒中多半都曾出現至少一次過敏，但多輕微，僅部分花生組孩童需要使用救命藥劑EpiPen（速效型注射腎上腺素）。

美國約有2%兒童有花生過敏，有人長大就好了，但多數終生必須注意飲食。為了預防過敏，衛生專家這些年來開始呼籲父母早日讓孩子接觸花生。

研究人員相信，此一實驗顯示，愈早介入，孩童的免疫系統愈有機會「馴化」。過敏專家也為此一做法背書，不過仍需更多研究，方能釐清此種鍛鍊法的抗敏能力，能持續多久。