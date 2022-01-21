「親師生協力 嚴防性剝削」　侯友宜呼籲捍衛兒少權益保護自身安全

兒少性剝削通報事件3年來成長了近2倍。寒假將屆，為保護兒少學生，新北市於20日在中山國中舉辦「親師生協力 嚴防性剝削」宣導暨誓師，由莊敬高職表演藝術科的學生演出「噓！不要告訴別人」，劇中麗莎因為被拍了私密照，不敢到校上課，在老師、家長和同學的鼓勵下走出陰霾，間接影響了另一位遭受誘騙的同學小可，最後報請警察和社工協助，將專門以禮物引誘拍攝裸照的攝影師阿傑繩之以法。

新北市長侯友宜在現場和學生、家長一起看完戲劇後，深受感動，他說，由於科技進步，同學使用3C產品非常普遍，卻也造成有心人士利用科技犯罪，當用金錢、物資甚或感情誘取拍攝不雅照或私密照，藉以控制被害人的行為，甚至脅迫賣淫、賣毒品、榨取財物，因此在校園一定要加強宣導，讓孩子懂得如何自我保護。

在劇中原本被稱為女神的麗莎，在一次聚會喝了酒，結果被拍了裸照，有段時日消失在校園，但她勇敢走出來，她說：「被害的人是我，為什麼我要躲起來？」而小可在自己也遭受攝影師以名牌鞋子引誘拍攝不雅照，甚至傳送私密照給對方，卻害怕被散播而終日害怕、不安，在麗莎走出陰霾後，她也說了一句後悔的話：「對不起，當你被同學訕笑時，我沒有站出來為你說話！」所幸這些事件，在老師的關懷和積極輔導下，最終都獲得了解決。中山國中的學生有的看了整齣戲劇後，感動得偷偷拭淚。

長期關注家暴防治和兒少性剝削防治的名律師王如玄，也從法律層面教導學生。她說，對於16歲以下的兒少進行性行為或猥褻行為，依刑法相關規定有刑事責任。此外，政府透過兒少性剝削防制條例更廣泛的保護，對於18歲以下兒少有任何對價關係的性行為、猥褻之行為，皆有刑事處罰。

新北市家防中心主任許芝綺表示，108年新北市性剝削通報案件共192案(男佔11.5%、女佔88.5%)、109年升到290案(男佔21.7%、女佔78.3%)、110年則為325案(男佔26.2%、女佔73.8%)，遭受性剝削型態以私密照遭傳播、散布居多，被害人不限女性，男性比例逐年升高。新北市跨局合作，除了打擊犯罪，更針對學生、家長、教師提供性平教育、情感教育、身體界線和法治教育等，以嚴防兒少性剝削的發生。

侯友宜並和教育局長張明文、社會局副局長許秀能、市議員江怡臻、劉美芳，以及受市府委託，進入校園巡迴宣導的新北市中小學家長協會理事長梁子緒等人，率領親師生共同呼籲：「不拍照、不分享、不留存、要截圖」三不一要的防制口訣，誓言捍衛兒少權益及網路使用安全。