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【出訪宏都拉斯】 美國眾議員籲賀錦麗公開會晤 賴清德過境無需重打疫苗

賴清德過境美國將由美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）於加州接機，美方表示將秉持「安全、舒適、便利與尊嚴原則」協助，符合美國「一中」原則。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/01/21 10:47
副總統賴清德25日將率團出訪宏都拉斯參加該國新任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，美國眾議員呼籲代表美國出席的副...

副總統賴清德25日將率團出訪宏都拉斯參加該國新任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）就職典禮，美國眾議員呼籲代表美國出席的副...

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）宏都拉斯新任總統27日就職，美國眾議員20日上書將代表出席的副總統賀錦麗，呼籲與代表台灣出席的副總統賴清德公開會晤，助台鞏固拉美外交。賴清德預計25日出發前往觀禮，往返都將途經美國，但無須重打疫苗。

友邦宏都拉斯去年大選變天，新任總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）將於27日舉行就職典禮。美國共和黨籍眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）、裴利（Scott Perry）20日聯名致函賀錦麗（Kamala Harris），期盼她以官方身分在宏國與賴清德公開會晤。

中央社報導，兩位議員指出，中國深化對在台海的軍事挑釁，也在全球擴大施展「金錢外交」。美國展現深化與台灣在經濟、安全層面合作之意願，在宏國舉行「賀賴會」，有助於協助台灣鞏固拉美邦交，傳達不歡迎中國勢力進入該區域的明確訊息。

此外，議員也提及賀錦麗曾支持在2018年國會通過「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act），寫下台美斷交後，美國內閣官員首度造訪台灣的紀錄，以此喊話賀錦麗進一步推動歷史，「與台灣對口官員面對面會晤。」

議員也強調，美國與盟友交談毋須中國同意，「我們期盼妳能優先強化我們對台灣的強健支持，在訪問宏國期間公開與賴副總統會晤」。

賴清德預計25日率團出訪宏都拉斯，去程於洛杉磯停留一晚，回程則於29日過境舊金山，全團於30日返抵台灣。

美國國務院不具名發言人指出，過境屬私人、非官方行程，由美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）於加州接機，美方將秉持「安全、舒適、便利與尊嚴原則」協助，符合美國「一中」原則。

按美國現行規定，入境旅客需完整接種美國食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）核准使用的新冠疫苗，儘管賴清德接種三劑疫苗皆為高端廠牌，但總統府指出，透過外交部與美國專案協調，賴清德無需接種其他疫苗便可過境。

美國國務院發言人也指出，賴清德訪團會採取所有必要步驟，確保安全過境，包括在美期間僅舉行視訊會議。
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