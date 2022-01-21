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台灣2021全年榮獲國際權威機構認證5G網速冠軍　中華電信5G網速台灣第一

By 台灣英文新聞
2022/01/21 10:47
台灣2021全年榮獲國際權威機構認證5G網速冠軍　中華電信5G網速台灣第一

中華電信行動網速再獲國際測速權威肯定！繼2021上半年取得Speedtest® 「台灣5G網速第一」及下半年取得Opensignal 「5G下載網速第一」後，國際權威測速領導品牌Ookla®旗下知名網站Speedtest® 於今(20)日公布台灣Speedtest® Award行動網速量測報告。中華電信不負廣大客戶的期待再獲得2021下半年台灣「5G網速第一名」(Fastest 5G)及2021下半年台灣「行動最快網路」(Fastest Mobile Network)兩項大奬。

Speedtest®此次廣泛收集80餘萬樣本數量測，中華電信「5G網速」下載中位數速度直飆427.88Mbps，可提供客戶全台最有感的5G服務。同時，中華電信客戶不論手持iPhone或Android (含Samsung)手機，依據此次公布之量測資料，都可在中華電信網路享受到最高「5G網速」和最快「行動網速」。中華電信5G持續建設有成，再次展現中華電信擁有行動最大獨立頻寬和最多行動基地台優勢，持續投入行動網路建設與技術升級(含5G) ，引領台灣行動網路邁向國際網速極致，後續仍將致力提供客戶全球頂尖的5G行動網路服務，再創品質巔峰！

中華電信謝繼茂董事長表示，「中華電信作為國內電信龍頭，技術領先業界提供優質的服務體驗，是獲消費者信賴的主要原因。5G基地台已提前達標(超越1萬2千台)，今年將持續建設擴大行動網路涵蓋。中華電信擁有5G最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台，再以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的領先技術工法，持續加速及加量建設5G，要享受超優質行動寬頻服務，中華電信是首選。」

中華電信網路分公司簡志誠總經理表示，「中華電信連續囊括2021下半年國際雙認證機構5G網速第一(Speedtest和Opensignal)，成績獨步領先全台。提供客戶超優質網速服務，是堅持也是信念，客戶選擇中華電信，享受網速服務不必等！中華電信將持續擴大全台5G通信涵蓋，提供客戶極致的網速體驗。」

更新時間 : 2022-01-21 11:07 GMT+08:00

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