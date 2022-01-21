新北19校跨國線上共學 慢時尚二手衣、海洋教育、永續發展國際教育e起來

為協助新北學子拓展國際視野、培育全球移動力， 新北市多所學校加入線上跨國共學，110學年度計19所學校獲教 育部補助與國外姊妹校推動線上教學， 包括樟樹國際實中與美國箴言高中、龍埔國小與南非埃奇米德小學、 光復國小與美國加州爾灣雙語國際學校等， 參與師生積極以線上方式進行交流與學習， 推動國際教育絲毫不受疫情影響。

教育局表示，樟樹國際實中已與美國、德國、日本、法國、 澳洲等國之學校合作專題製作，110學年度進一步與美國箴言高中 (Living Word Lutheran High School) 簽定合作備忘錄，啟動線上交流合作教學。英語科林育珊老師帶領流 行服飾科學生以時尚新革命為主題，與箴言高中老師多次線上共備， 讓學生討論「慢時尚」(slow fashion)精神，從設計、製作、 消費等環環相扣聯合國永續發展目標(SDGs)目標12「 負責任的消費與生產」，探討綠色消費及減少資源消耗的應對策略。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，與姊妹校透過線上合作教學， 使學生發想如何運用二手衣及專業服飾製作技術， 引導學生用英語介紹自身的設計創作理念， 箴言高中教師回饋美國新興永續的服飾設計理念， 分享不同國際文化的差異， 進而促進學生理解自身專業與全球永續發展議題之間的連結。樟樹實 中流服科一年級陳怡廷同學說， 上課需以英文發表或因討論製作課堂服裝作品早出晚歸， 但讓她更有信心用英文溝通！ 而地球另一端的箴言高中學生同樣調整作息，讓討論不受時差限制， 分享創作靈感並扣緊循環經濟的設計理念。

龍埔國小校長黃清海表示，學校致力發展雙語教學及推動國際教育作 為學校特色，透過網路視訊、寫信等方式與加拿大、法國、德國及南 非的學校交流，藉由跨國合作給孩子一把探索世界的鑰匙。110學 年度持續與南非埃奇米德小學(Edgemead Primary School)姐妹校進行線上視訊文化交流， 兩校也將簽定合作備忘錄， 未來透過線上視訊及影音平台進行主題式文化交流及線上合作教學。 通過甄選而參與計畫的趙宇芯同學表示她跟學伴視訊時非常興奮， 並試著自我介紹及分享自製英文賀年卡，甚至已想好下學期要向學伴 介紹並示範竹蜻蜓、陀螺、扯鈴等臺灣傳統童玩。

除教育部補助推動姊妹校線上教學計畫外， 教育局近年來持續補助各校進行國際交流，像是丹鳳高中與馬來西亞 波德申中華中學日前透過網路視訊，共同簽訂兩校合作備忘錄， 規劃運用數位科技， 以線上交流的方式進行海洋文學作品閱讀分享及海洋教育永續發展目 標(SDGs)的國際議題課程，未來將交流經驗發展為課程教案， 協助學生多元文化學習。

教育局表示，新北市各校積極進行跨國線上交流， 增進學生多元文化尊重理解，並透過雙方合作教學， 提升學生英語文能力，促進國內外學校互惠合作， 協助建立跨境夥伴關係，幫助孩子打開世界之窗，自信站上國際舞台 。