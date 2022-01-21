台灣國內第一本抗疫紀實電子書 《穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧》公開上線

COVID-19疫情在國內爆發後，站在防疫第一線的林口長庚醫院，負擔全國17%的重症，呼吸器數量占全國21%，葉克膜43%，檢驗量能更占全國24%。能兼負如此重擔，歸功於林口長庚領導決策超前佈署與全體員工的防疫作為。為系統保存並傳承這段寶貴的經歷與經驗，林口長庚耗時數月，蒐集資料整理彙編，終於完成國內第一本抗疫紀實電子書《穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧》，並於今(20)日推出，歡迎大家上網至林口長庚醫院官網閱覽。
長庚決策委員會主任委員暨林口長庚醫院院長程文俊表示，2020年初國內傳出COVID-19疫情後，林口長庚醫院立即成立防疫中心應變，並制定四大方針站穩防疫腳步，包括：1.做好外部防疫、2.落實內部管理、3.調配人力能量、4.充足物資供應；同時以四大防疫方針為準則，統一發布決策，開展相關措施，共有六大重點包括：1.全面自主健康管理、2.完整的監測服務系統、3.數據解釋與治理、4.物資管理、5.病毒核心實驗室團隊、6.發展視訊會議及遠距醫療等，這些是相當重要的一個關鍵。
程文俊院長說，林口長庚面對COVID-19這場重要戰疫，最令他感動的就是全員抗疫、無人退出，而大家齊心防疫的成果和貢獻更是驚人，獲得國內、外高度肯定。他回顧過去SARS經驗，發現醫院當時沒有留下什麼記錄，相當可惜。因此此次COVID-19疫情他特別指示彙編電子書，動員醫師、護理、醫技、行政等團隊共同投入編輯作業，終於完成這本超過二百頁的電子書。
《穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧》集結了2020年至2021年的防疫作為，收錄了多位院長及副院長回顧當時的心內話，以及『疫情升溫、防疫升級』、『堅強的團隊』、『力量的延伸』及『堅持的續航力』等篇章，內容具體詳實、圖文並茂，完整記錄了林口長庚這兩年來珍貴的抗疫歷程。程文俊院長希望藉由這本電子書，讓林口長庚醫院的防疫具體作為得以傳承與經驗分享，讓其他機構亦可從中學習，思考未來醫療走向、遠距醫療、視訊診療及智慧醫療等，突破疫情窒礙，持續帶動醫學研究發展與醫學進步。
程文俊院長強調，COVID-19疫情從2020年開始迄今已經2年，長庚全體系同仁在醫療第一線都非常辛苦，但仍嚴守崗位為民眾健康把關及努力。目前疫情仍未結束，近期Omicron病毒來勢洶洶，面對疫情一波接續一波的挑戰，林口長庚的任務更加艱巨，除已超前部署投入科技化及效率化的智慧防疫外，並持續對COVID-19的病毒學、免疫學及疫苗進行深入的研究，以創新研發來對抗多變的病毒，相信能再次挺過疫情風暴，守護國人健康。
《穿越疫役—台北林口長庚COVID-19防疫回顧》電子書連線網址：https://www1.cgmh.org.tw/branch/lnk/flipbook/mobile/index.html