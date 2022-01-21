新北市號召企業認養海灘　共同守護海岸環境

新北市環保局20日於市府大樓逗點實驗室舉辦 「新北揪企業 海灘新淨界」記者會，在市長侯友宜的見證下， 億光電子工業股份有限公司、燿華電子股份有限公司、 台灣房屋仲介股份有限公司、 遠東百貨股份有限公司及亞東工業氣體股份有限公司等5間企業代表 共同承諾認養海岸共計1.2公里的新北海岸線， 並將帶領員工維護所認養的海岸段，善盡企業社會責任， 與新北市府共同守護海岸環境。

侯友宜市長表示， 新北市企業與民間團體對於淨灘活動一直都很踴躍， 疫情未消減民眾熱情，去(110)年新北市民間自發舉辦近640 場的淨灘活動，近3萬9千人參加，共清出33噸的回收物及177 噸的垃圾。為使企業對於海洋環境污染有更深入認知， 並認養新北市海灘環境維護，今日特別舉辦「新北揪企業 海灘新淨界」記者會，號召了5間不同類型的大型企業共襄盛舉， 希望藉此拋磚引玉，歡迎更多企業主動加入，以淨灘、 認養海岸方式善盡社會企業責任。 辦理淨灘活動不但凝聚員工向心力、提升環保意識， 也希望推及員工的家人朋友，到海邊遊玩也順道前往新北市獨有的「 淨灘合作社」借用工具，隨手清理海灘環境。

億光電子、燿華電子、台灣房屋、 遠東百貨及亞東工業氣體分別承諾認養本市萬里龜吼海灘、 貢寮金沙灣海灘、林口嘉寶海灘、三芝下員坑海岸及淡水六塊厝， 共計1.2公里。每位企業代表手持認養地點所屬的行政區域， 共同組合成新北市海岸的輪廓， 象徵在侯市長的號召下和新北市府合作， 共同為海岸環境乾淨付出努力。

億光電子股份有限公司董事長葉寅夫表示，「淨灘」 不僅是環保意識，更是生活教育中十分重要的一環， 透過淨灘活動參與，讓我們的下一代更加珍惜資源、 愛護及保護這片土地。而自103年起至110年， 環保局主辦的所有春季、秋季聯合淨灘活動，億光電子從不缺席， 期許透過本次認養海灘，將環保意識持續深耕， 億光的所有工作夥伴更會捲起袖子主動做環保， 為地球永續生存盡一份心力。

​燿華電子股份有限公司副董事長張元輔表示， 近年本公司積極投入「保護海洋及陸地生態」之公益活動， 本次以實際行動響應新北市政府推行的海灘認養， 並承諾每年定期清理維護所認養的海岸段， 也將積極參與新北市環保局辦理的淨灘活動， 希望藉此讓臺灣的海岸線更加美麗。此外， 也將向同仁宣導環境維護的觀念及資訊，並規劃100人的小型淨灘 活動，透過親身體驗淨灘活動，培養同仁及孩子友善環境、 珍惜水資源等重要觀念。

台灣房屋仲介股份有限公司副總裁周鶴鳴表示，近年台灣房屋倡議E SG＋，除了從環境、社會與企業這三方面實踐永續經營的目標， 更在2015年購置位在苗栗縣大湖鄉的一塊土地， 種植一萬棵樹並進行維護管理。2017年也於桃園市中壢區成立友 善食安園區，以自然種植方式，打造優質無毒的友善健康農場。 本次感謝新北市市政府的邀請，讓我們可以參與淨灘活動， 並積極減少廢棄物對大自然產生的危害， 共同守護海洋及重視生態環境維護。

遠東百貨股份有限公司營運長林彰豐表示，先前以遠東SOGO志 工社的名義認養新北市萬里區頂寮海灘， 並號召志工前往認養的海岸段淨灘。今日更響應新北市政府的邀請， 以本公司的名義認養三芝區的下員坑海灘， 帶頭引領民間企業以認養海岸及淨灘的方式善盡社會企業責任。 此外， 也鼓勵我們的員工如果到海邊遊玩時可以到新北市政府推出的淨灘合 作社借用工具，隨手淨灘，一起為海岸清潔努力。

亞東工業氣體股份有限公司資深協理石佑恩表示， 本次海灘認養行動是亞東志工社所發起的自發性倡議， 而我也是其中一位成員。本公司有許多同仁十分關心我們的環境， 且願意攜手為環保盡一份心力。而環保需要持續性的付出， 透過這次的海灘認養行動，可以讓員工們更加體認環境保育的價值， 從年度進行的淨灘活動到海灘認養，我們希望能投入更多心力， 也擴大我們的影響力。

環保局表示，新北市的海岸線長度總共有145公里， 除了各管理單位定期維護海岸環境之外， 環保局也結合民間企業的力量， 在每年的春秋兩季聯合舉辦大型的淨灘活動。 除鼓勵企業舉辦大型淨灘活動外，也鼓勵企業員工可以利用假日， 攜家帶眷到認養區域的海邊遊玩，如果看到髒亂可以順手淨灘。

環保局也與臨海店家合作，推出全國首創「想淨就淨」淨灘合作社， 只要到掛有「淨灘合作社」浮球的沿海店家填寫工具借用表， 取得淨灘工具後即可清理海岸線，結束後， 再將所清除的垃圾交給店家，後續清潔隊將會前往收運。自109年 9月推動至今已有31間沿海餐飲業者、潛水店家、遊客中心、 民宿等不同種類的店家加入「淨灘合作社」， 也歡迎更多有意願的沿海店家共同響應加入。

環保局強調，海岸垃圾沒有清理完的一天， 而淨灘可以使海岸暫時乾淨，但若要使海岸免受海岸廢棄物的侵擾， 應從源頭減量做起，例如少用一次性產品、隨身攜帶環保餐具、 自備購物袋等才是根本之道。