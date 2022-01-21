壯觀！義大利美國台灣打造「會動的文藝復興」復活蒙娜麗莎　百花大教堂壁畫投影台北磅礡登場

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)由義大利、美國及台灣攜手打造的沉浸式光影展「會動的文藝復興」將百花大教堂壁畫搬來台灣，教廷更獨家授權西斯汀教堂創世紀全影像，不必出國就可以飽覽文藝復興300年精華，呈現來自全球36家博物館、美術館及私人收藏的經典之作，將於明(22)日盛大開幕。

策展團隊運用原寸仿真、AR介紹及540°環場、穹頂圓弧投影搭配立體環繞音效等技術，將「世界文化遺產」佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的巨幅壁畫「末日審判」搬進展間，主辦單位與好萊塢電影特效團隊「數字王國」攜手創造虛擬實境體驗，透過AI復活「蒙娜麗莎」打造「蒙宇宙」和觀眾有趣互動。

15世紀後期至16世紀前半期，義大利文藝復興運動達到鼎盛，出現了「美術三傑」分別是達文西、米開朗基羅和拉斐爾，此次，展出畫作當然少不了他們，介紹影片投影在高達5米的環場巨幕以及地面，搭配世界級的背景音樂和音效工程，創造前所未有的540°環場沉浸體驗。

展品包括達文西的「最後的晚餐」和「蒙娜麗莎」、拉斐爾的「雅典學院」和「優美三女神」、米開朗基羅的「創造亞當」和「末日審判」、波提且利的「維納斯的誕生」和「春」、卡拉瓦喬的「梅杜莎」和「年輕的酒神」等共24位大師超過200件作品，搭配導覽機可以了解背後歷史故事，更深入藝術家生活。



文藝復興名畫賞析(圖/台灣英文新聞)



穹頂圓弧投影(圖/翡冷翠文創)



蒙宇宙(圖/翡冷翠文創)

主辦單位翡冷翠文創表示，600多年前黑死病奪走7,500萬條性命，催生了人類偉大的變革──文藝復興，如今歷史彷彿重演，新冠肺炎改變人類生活，讓出國旅遊受到限制，展覽原訂去年夏天在台北和高雄雙城聯展，但受疫情影響延後至今，這個展覽用科技手法讓觀眾跨越時空，回到文藝復興時期的歐洲，在台灣就可以鉅細靡遺欣賞名畫，將是獻給國人最佳的『偽出國」行程。

主辦單位與義大利SM集團合作，將聖母百花大教堂穹頂的壁畫「末日審判」從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣，團隊登上50公尺高的穹頂拍攝壁畫實景，全球獨家取得高解析度底片授權，再以數位動畫科技重新演繹畫作；翡冷翠文創表示，這是全球第一個與世界著名教堂合作的創舉，也是台灣特展第一次運用穹頂投影技術，讓觀眾在9公尺高的充氣巨蛋內，近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及壁畫「末日審判」構圖繁瑣精細。

義大利經濟貿易文化推廣辦事處 (IETCPO)代表紀大為表示，文藝復興發源於義大利，為人類文明帶來曙光，影響遍及藝術、建築、文學、經濟、宗教等領域，此次展覽充份展現美可以激發想像、引領思想，特別在疫情流行當下，能夠欣賞到文藝復興藝術精華，彌足珍貴。

「會動的文藝復興」首展台北站在台北花博公園流行館從1月22日到5月2日舉行，第二站6月3日到9月11日移展到高雄國立科學工藝博物館。