〈時評〉從酒駕肇事談起

我們經常在電視上或其他媒體上看到酒駕肇事的新聞，輕則傷害自己，重則因而喪命；更嚴重的是波及無辜，造成無可彌補的憾事。就在前不久，在高雄就發生了一件酒駕累犯開車高速撞上了過斑馬線的一家人，造成一死三重傷的慘劇，一個美滿的家庭瞬間破碎。

事發之後，高雄市陳其邁市長發表嚴厲的譴責，要求嚴辦肇事者。但是目前的法律對酒駕肇事者的量刑太輕，跟他所造成的傷害根本不成比例，根本無法遏制酒駕肇事的一再發生。

我們發現，酒駕肇事者有很大的比例是「累犯」；也就是說，飲酒是會成癮而無法自拔的，這一點跟「毒品成癮」非常類似。目前法律僅規定未滿18歲的國民禁止飲酒，這顯然是基於一種「鴕鳥」心態，因為酒精成癮是人類生理與心理的自然反應，是不分年齡的。

我們期盼－－不！我們強烈呼籲－－立法院袞袞諸公儘快推動修法，將酒駕肇事的刑責做適當的修正。比如說，因酒駕而致人於死的肇事者，應課以「蓄意殺人」的刑責，因為現在大家都知道酒駕有致人於死的危險，如果有人不信邪，酒後硬是堅持開車上路，這不是「蓄意殺人」是什麼？

其實飲酒誤事或肇事不僅會傷害他人，也會傷害到自己。唐朝詩人李白，字「太白」，天寶三年(西元744年)因受讒言而遭罷官，心情極為鬱悶，於是終日藉酒澆愁，故有「酒仙」的外號。天寶十一年(西元752年)他藉著酒興做了一首詩，詩名《將進酒》，其中有如下的詩句：

『烹羊宰牛且爲樂，會須一飲三百杯。

岑夫子，丹丘生，將進酒，杯莫停。

與君歌一曲，請君爲我側耳聽。

鐘鼓饌玉不足貴，但願長醉不復醒。』

結果「但願長醉不復醒」一語成讖，他終於如願以償，因酒精中毒而猝死。

另外，民間有「太白撈月」的傳說：據說有一晚李白在一艘小船上一邊飲酒一邊賞月。醉眼朦朧之中他看到水面下有月亮的倒影，就迷迷糊糊的跳下水去「撈月」；結果活活淹死。

無論是因酒精中毒而猝死，或者是因跳水撈月而淹死，總之李白就是被酒害死的。

西元2012年，世界衛生組織(WHO)所屬的「國際癌症研究機構」(International Agency for Research on Cancer，簡稱IARC)正式將含酒精飲料中的酒精確認為「第1類致癌物」(Group 1 carcinogens)。所謂「第1類致癌物」就是「有確切證據對人類會致癌的物質」。目前已經確定酒精所導致的癌症包括乳癌(女性)、大腸癌、喉癌、肝癌、食道癌、口腔癌、鼻咽癌，並且有可能引發胰臟癌。

綜上所述，飲酒不但會傷害他人(例如酒駕肇事、家暴)，也會傷害自己(例如酒精中毒、罹癌)。英國的「藥物獨立科學評議會」(Independent Scientific Committee on Drugs，簡稱ISCD)曾經於2010年推出一份研究報告(見下圖)

【註】，其中列出各種藥物(包括酒精)對用藥個人本身以及對他人所造成的傷害評估。這份報告中指出：

一、酒精(Alcohol)對他人造成的傷害(紅色部分)遠大於對個人本身所造成的傷害(藍色部分)。

二、酒精(Alcohol)對他人造成的傷害(紅色部分)遠高於其他各種毒品；這裡列出的毒品包括海洛因(Heroin)、古柯鹼(Cocaine)、菸品(Tobacco)、安非他命(Amphetamine)等等。

三、酒精(Alcohol)對他人及個人本身造成的總傷害(紅色加藍色部分)遠大於其他各種毒品所造成的傷害。從圖表中我們可以看到，若將酒精所造成的總傷害量化為72分(相對數值)，則海洛因僅得55分，古柯鹼僅得27分，菸品僅得26分，安非他命僅得23分。

換句話說，酒精所造成的傷害，尤其是對他人所造成的傷害(例如酒駕肇事、家暴)，遠遠超過海洛因及其他的毒品。因此，根據比例原則，酒後肇事(包括酒駕肇事)的刑責應該遠遠高於海洛因及其他毒品的刑責才合理。

不知立法院的袞袞諸公以為然否？

【註】下圖為各種成癮藥物(包括酒精)對用藥個人及對他人造成的傷害評估圖表。藍色部分代表藥物對用藥個人的傷害，紅色部分代表對他人造成的傷害。此圖的縱坐標刻度表示所造成傷害的相對數值。

圖表來源：維基百科提供