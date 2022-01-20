【防疫規格拉高】台灣111學年度學測•1/21至1/23登場　考生應注意題型、答題卷等變革

111學年度學科能力測驗將於21日至23日登場，台大特殊試場20日開放看考場，試場加強清潔，考前並進行大規模消毒，讓考生安心應試。中央社... 111學年度學科能力測驗將於21日至23日登場，台大特殊試場20日開放看考場，試場加強清潔，考前並進行大規模消毒，讓考生安心應試。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）111學年度學科能力測驗將於1月21日至23日登場，配合防疫，除了戴口罩、量體溫外，學測每間試場也降載至36人，考生進試場前會由監試人員為考生噴酒精消毒雙手。

此外，以往學測考2天、5考科6節次，今年調整為考3天、6考科7節次，並新增混合題型，採卷卡合一的新式答題卷。

大學入學考試中心資料顯示，111學年度學科能力測驗共11萬6465人報考:

第1天考數A、自然;

第2天考英文、國綜、國寫;

第3天考數B、社會；

國綜、國寫考90分鐘，英文、數A、數B考100分鐘，社會、自然考110分鐘。

考生可從國文、英文、數學A、數學B、社會、自然等6考科中自由選考，其中國文科包含國語文綜合能力測驗（國綜）與國語文寫作能力測驗（國寫），採分節施測。

大考中心表示，今年選考國文、英文的考生最多，比率都超過9成9，選考比率最低的是自然（6成2）；而考生平均選考4.92科，選考4、5、6科的考生比率合計超過9成7。

題型方面 ，大考中心指出，除了原有題型外，111學測新增結合選擇題和非選擇題的混合題型，混合題型的非選題可能包含簡答、計算或說明等；以往學測採取分開的答案卡和答案卷，111學測則改採 卷卡合一的A3新式答題卷 ，考生可同時作答選擇題和非選擇題。

考場防疫措施與規定

大考中心提醒，考生進考（分）區時，須出示大考中心發送的個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照、居留證等其中之一）；考生進試場就座前，應確認已關閉鐘錶的鬧鈴功能，並取下穿戴式裝置；置於臨時置物區的手機應完全關機（含關閉電源、鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

考生在預備鈴響就座後，應以目視方式核對答題卷的應試號碼、姓名及座位標示單上的姓名、應試號碼及報考科目均正確無誤，在考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，也不得書寫、劃記、簽名、作答。

拉高防疫規格

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，大學入學考試中心規劃學測防疫措施，除了比照110學年指定考試科目防疫措施外，更拉高防疫規格，包括試場人數降載、試務和監試人員完整施打2劑COVID-19疫苗等，且試務人員和考生服務隊都會配置面罩。

考試當天上午7時30分

開始量體溫

大考中心表示，為避免人潮聚集，學測各考（分）區採單一入口進場，但會設置多個量溫站，考試當天上午7時30分開始量體溫；教育部提供考生每天1片口罩，所有試務人員、考生、特定陪考人員等入場均須戴口罩。

不開放一般生親友陪考

考生進考（分）區時，須戴口罩、量體溫、手部消毒，並出示個人專用入場識別證和應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、護照、駕照、居留證、身心障礙證明等其中之一）；初檢如有發燒或呼吸道等症狀，將安排至複檢站，複檢後仍有發燒，則移至防疫試場應試。

大考中心提到，學測不開放一般生親友陪考，僅身心障礙、重大傷病、突發傷病考生可申請1名親友陪考；每節考試預備鈴響，考生進試場前，會由監試人員為考生噴酒精消毒雙手；學測每間試場人數也由42人降載為36人。

考生中午仍可外出用餐，返回考（分）區時須重新出示證件並量體溫，而留在試場內的考生須在原座位使用隔板用餐，不可併桌或交談，餐後將由服務人員協助桌面擦拭和消毒。

確診考生不可參加學測

將另行補救

大考中心也於北、中、南、台東、花蓮、3離島等8個特定考（分）區安排隔離試場，針對居家隔離、檢疫或自主健康管理考生，將安排隔離試場應試，而確診考生不可參加學測，大學招聯會也於大學招生管道提供補救措施。

考生如為春節檢疫C專案（7+7+7）入境者的同住者，依規定於檢疫者返家期間，應加強自主健康管理7天，檢疫者檢疫期滿後，仍要一起自主健康管理7天，此類自主健康管理考生也將安排隔離試場應試。

(資料來源: 中央社)