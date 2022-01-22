〈時評〉台灣高等教育招生困難•人才外流嚴重　政府應積極鼓勵生育•並檢討移民政策

成大智慧半導體及永續製造學院學院即將於今（2022）年2月開 課，蔡英文總統說，人才是最重要戰略物資。遺憾的是台灣少子化快 速惡化，大學、碩博士生逐年遞減，「海漂族」有増無減， 人力不足困擾各行業，已成國安危機。

台灣少子化快速惡化，去（2021)年截至11月底止，新生兒累 計不到14萬人，全年新生兒數將跌破16萬人，「歷年最低」 這四個字，近年來在台灣「生不如死」的人口統計上，似乎年年皆可 延用，很難例外。

少子化嚴厲挑戰各級學校招生，以及企業招才困難。美國國務院近期 出版「美國2021年人口販運問題報告一台灣部分」，批評台灣有 大學招募外籍學生，「將他們置於剝削性的勞動條件中」， 尤其是印尼籍，如今又延燒到非洲的外籍學生，最近爆發的中州科大 ，招募烏干達學生，淪為學工，即是一例。教育部聞訊震怒， 不准其再招收外籍學生。

少子化造成大學招生困難，今（2021）年已有9所大學退場停辦 ，20所大學註冊率只有6至7成，汲汲可危， 7所科大招生低於6成，問題更大，財務困窘的大學有5所， 包括北醫大、中山醫大、東吳大學、台灣神學院、唯心聖教學院。 學生數不足，收入有限，財務當然困窘。

今（2022）年大學入學，進入黃金交叉，大一招生數將超越高中 畢業生，進入「全入學時代」，高中畢業生預計有21萬人， 大一招生數為21萬2千人，人人有大學唸，還多出2千個缺額。

去年招不到學生的博碩士班有46所，其中碩士班14所，博士班3 2所，即使是台大，如綠色永續材料、精密元件、語言學研究所博士 班，以及成大奈米積體電路工程博士班，或清大、台師大多個博碩士 班，都有招不到學生的困擾。

全球搶才，優秀學生高中畢業即有許多選擇，香港、新加坡大學提供 全額獎學金及生活費，紐約大學阿布達比分校，提供高額獎學金， 包括學費、住宿生活費、來回機票，畢業又有就業輔導，條件優渥， 吸引台灣高中畢業生前往就讀。

法國教育部也很積極，疫情發生以前，曾派員到武陵、康橋、中一中 等學校訪問，吸收優秀學生至法國高等學院預備學校，食宿學費全免 ，兩年通過考試，再讀3年高等學院，直接拿碩士，吸引力不小。 各國搶才結果，建中學生畢業即出國比例已達15％至18%， 北一女畢業生達5％，使大學招生雪上加霜。

真正人口大風暴還未來臨，輔大教授戴伯芬估計，118學年度台灣 各大學學生總數將從117.7萬人，重跌至每97.6萬人， 也就是說未來8年會大減20.1萬人，約達17%， 至少40所私校學生數少於3千人，面臨倒閉危機。

高中情況更嚴竣，預估115學年度高中生全部只有55.2萬人， 私立高中只能招到19.25萬人，佔35％，比108學年度的2 5.2萬人，大減5.95萬人，佔領23.6%，也就是說， 將有53所私立高中將被迫關閉。

人才不足，各國都在搶才，中國半導體產業來台覓才，早已不是新聞 ，晶圓廠人才薪資超過台灣以倍計，且等同國民待遇。日企來台徵才 是台灣薪資1.6倍，搶IT工程師、初創業者、服務業經理， 都歡迎。短短6年之間，年輕人赴日工作，大增6.7倍， 已超過1萬人。目前日企對台灣年輕人提出的工作機會，比5年前增 加373％，其中以軟體、網路最多。

以日本餐飲業挖角台灣珍珠粉圓店長為例，月薪10萬元，他們在台 灣只有3萬7千元。諸多日本大企業，如軟體公司NSW、東芝、 日本雅虎、Line駐日本分公司，處處可見台灣年輕員工。

台灣「海漂族」已達73.6萬人，74.2%為大專畢業生，卻僅 有3.1萬外國人才來台工作，相差23倍，高階人才淨流出惡化。 更大的隱憂是外商利用台灣廉價之水、電、土地、交通、 人力等各項成本，已設立65個研發中心，包括AWS、ASML、 微軟、Facebook、GoogIe、3M、DC Frontier、Amazon、PIaysee、Ring Central，搶才企圖明顯。

台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介、英業達董事長卓桐華⋯ ，各科技公司高層多次發出呼籲，希望政府重視少子化、人才不足又 外流的現況。台灣正積極發展IT、ICT、AI、IoT、 高速運算、電動車等產業，需才孔殷，各產業都缺才、缺工， 將嚴重影響經濟發展，已成國安問題。

成大智慧半導體及永續製造學院開課在即，但是更大的危機是少子化 ，高等教育招生困難，人才外流嚴重，質量都是問題， 政府應有更具體的鼓勵生育計劃，或移民政策，歡迎外籍人才來台就 讀、就業，解決少子化及缺才危機。