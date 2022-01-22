〈時評〉台灣高等教育招生困難•人才外流嚴重　政府應積極鼓勵生育•並檢討移民政策

成大智慧半導體及永續製造學院學院即將於今（2022）年2月開課，蔡英文總統說，人才是最重要戰略物資。遺憾的是台灣少子化快速惡化，大學、碩博士生逐年遞減，「海漂族」有増無減，人力不足困擾各行業，已成國安危機。
台灣少子化快速惡化，去（2021)年截至11月底止，新生兒累計不到14萬人，全年新生兒數將跌破16萬人，「歷年最低」這四個字，近年來在台灣「生不如死」的人口統計上，似乎年年皆可延用，很難例外。
少子化嚴厲挑戰各級學校招生，以及企業招才困難。美國國務院近期出版「美國2021年人口販運問題報告一台灣部分」，批評台灣有大學招募外籍學生，「將他們置於剝削性的勞動條件中」，尤其是印尼籍，如今又延燒到非洲的外籍學生，最近爆發的中州科大，招募烏干達學生，淪為學工，即是一例。教育部聞訊震怒，不准其再招收外籍學生。
少子化造成大學招生困難，今（2021）年已有9所大學退場停辦，20所大學註冊率只有6至7成，汲汲可危，7所科大招生低於6成，問題更大，財務困窘的大學有5所，包括北醫大、中山醫大、東吳大學、台灣神學院、唯心聖教學院。學生數不足，收入有限，財務當然困窘。
今（2022）年大學入學，進入黃金交叉，大一招生數將超越高中畢業生，進入「全入學時代」，高中畢業生預計有21萬人，大一招生數為21萬2千人，人人有大學唸，還多出2千個缺額。
去年招不到學生的博碩士班有46所，其中碩士班14所，博士班32所，即使是台大，如綠色永續材料、精密元件、語言學研究所博士班，以及成大奈米積體電路工程博士班，或清大、台師大多個博碩士班，都有招不到學生的困擾。
全球搶才，優秀學生高中畢業即有許多選擇，香港、新加坡大學提供全額獎學金及生活費，紐約大學阿布達比分校，提供高額獎學金，包括學費、住宿生活費、來回機票，畢業又有就業輔導，條件優渥，吸引台灣高中畢業生前往就讀。
法國教育部也很積極，疫情發生以前，曾派員到武陵、康橋、中一中等學校訪問，吸收優秀學生至法國高等學院預備學校，食宿學費全免，兩年通過考試，再讀3年高等學院，直接拿碩士，吸引力不小。各國搶才結果，建中學生畢業即出國比例已達15％至18%，北一女畢業生達5％，使大學招生雪上加霜。
真正人口大風暴還未來臨，輔大教授戴伯芬估計，118學年度台灣各大學學生總數將從117.7萬人，重跌至每97.6萬人，也就是說未來8年會大減20.1萬人，約達17%，至少40所私校學生數少於3千人，面臨倒閉危機。
高中情況更嚴竣，預估115學年度高中生全部只有55.2萬人，私立高中只能招到19.25萬人，佔35％，比108學年度的25.2萬人，大減5.95萬人，佔領23.6%，也就是說，將有53所私立高中將被迫關閉。
人才不足，各國都在搶才，中國半導體產業來台覓才，早已不是新聞，晶圓廠人才薪資超過台灣以倍計，且等同國民待遇。日企來台徵才是台灣薪資1.6倍，搶IT工程師、初創業者、服務業經理，都歡迎。短短6年之間，年輕人赴日工作，大增6.7倍，已超過1萬人。目前日企對台灣年輕人提出的工作機會，比5年前增加373％，其中以軟體、網路最多。
以日本餐飲業挖角台灣珍珠粉圓店長為例，月薪10萬元，他們在台灣只有3萬7千元。諸多日本大企業，如軟體公司NSW、東芝、日本雅虎、Line駐日本分公司，處處可見台灣年輕員工。
台灣「海漂族」已達73.6萬人，74.2%為大專畢業生，卻僅有3.1萬外國人才來台工作，相差23倍，高階人才淨流出惡化。更大的隱憂是外商利用台灣廉價之水、電、土地、交通、人力等各項成本，已設立65個研發中心，包括AWS、ASML、微軟、Facebook、GoogIe、3M、DC Frontier、Amazon、PIaysee、Ring Central，搶才企圖明顯。
台積電創辦人張忠謀、聯發科董事長蔡明介、英業達董事長卓桐華⋯，各科技公司高層多次發出呼籲，希望政府重視少子化、人才不足又外流的現況。台灣正積極發展IT、ICT、AI、IoT、高速運算、電動車等產業，需才孔殷，各產業都缺才、缺工，將嚴重影響經濟發展，已成國安問題。
成大智慧半導體及永續製造學院開課在即，但是更大的危機是少子化，高等教育招生困難，人才外流嚴重，質量都是問題，政府應有更具體的鼓勵生育計劃，或移民政策，歡迎外籍人才來台就讀、就業，解決少子化及缺才危機。