【 拜登上任週年成果空前？】 拒為撤軍道歉談烏克蘭凸槌 稱再戰2024

美國總統拜登於今（20）日舉行任職週年記者會，細數一年來的討戰與成就。（圖／ 美聯社） 美國總統拜登於今（20）日舉行任職週年記者會，細數一年來的討戰與成就。（圖／ 美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國總統拜登於今（20）日召開就職1週年記者會，並罕見接受近兩小時的提問。拜登自陳任內功績空前，也承認疫情檢測量能不足等缺失，但拒為阿富汗撤軍道歉，不信低迷民調，將攜手副總統賀錦麗再戰2024。

民主黨激的拜登（Joe Biden）於記者會上不吝陳述自己一年任內所遇的空前挑戰，包含新冠疫情、議程遭共和黨猛烈阻撓、新冠檢測量能依舊不足，同時也細數自己在疫情中力挽狂瀾、編列數兆美元政府資金挽救美國經濟等成就。

當被問及民調雪崩只剩不到五成，拜登表示自己不信民調，儘管外界都在預測，今年期中選舉後共和黨將重掌議會讓拜登「跛腳」，其政府也恐將面臨彈劾的危機以及一系列委員會調查，拜登仍在會上明確表態將與現任副手賀錦麗，一同在2024年爭取為美國再戰4年。

本場記者會最大爭議在於拜登談論阿富汗撤軍以及烏克蘭議題。路透社報導，阿富汗的倉促撤軍成為拜登民調崩盤的致命一擊，拜登歸咎於歷年政府的決定，早已沒有輕易撤離的方法，他表示「沒什麼好道歉的。」

而談及烏克蘭議題，美國與俄國試圖以外交途徑解套烏克蘭議題，顯然談判無果，面對俄國12萬大軍集結烏國邊境，拜登猜測普丁將會對烏國動手（move in），他表示準備好與普丁會面但也警告對方入侵將會未俄國帶來「災難」。然而，拜登卻又矛盾的說出，如果是「小規模侵略」（minor incursion）那又要視其所做而定。

在烏克蘭局勢一觸即發之際，此言一出，外界震驚，白宮發言人」薩琪（Jen Psaki）上線救火澄清白宮真意，「倘若任何的俄國軍事力量膽敢『跨越烏克蘭邊境』即為嚴重入侵，美國與其盟軍必將啟動快速、嚴厲且團結的強力回應...但如果敵意行動是以『網路攻擊』、『非正規民兵行動』，美國與盟軍則有其他『同等級的對策回應』。」

一名華府官員也向《金融時報》說明，若為軍隊攻擊烏克蘭並佔領其主權領土即為「入侵」，若不涉及領土以及非常規作戰，則將視情況而定。